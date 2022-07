Les usagers du train auront bien du mal à effectuer leur trajet domicile-travail dans de bonnes conditions ce mercredi 6 juillet, en raison d'une grève SNCF entraînant une annulation massive de trains.

La ligne Nancy-Metz-Luxembourg largement impactée ce mercredi

Laura BANNIER

Après l'accident, la grève, et après la grève, les travaux. L'été se veut décidément compliqué sur l'axe ferroviaire Nancy-Metz-Luxembourg. Dès ce mardi 5 juillet, les usagers devront composer avec un mouvement social national responsable de plusieurs annulations de trains, qui se poursuivra et s'intensifiera mercredi 6 juillet. On fait le point sur les horaires.

Ces voies ne sont pas impénétrables... Intrusions, suicides et accidents. La ligne TER qui relie la préfecture de la Moselle à la capitale grand-ducale est régulièrement le théâtre d'actes délictueux qui entraînent, dans le meilleur des cas, de simples mais contraignants retards. Dans d'autres, des vies brisées.

Commençons par une bonne nouvelle: ce mardi, aucune perturbation n'est à prévoir avant 19h, laissant aux gens le temps de rentrer chez eux pour ceux qui le peuvent. Les frontaliers ne seront que partiellement touchés par les conséquences de cette grève au cours de la soirée, seuls des trains circulant entre Metz et Nancy étant touchés par des annulations.

Ainsi, le dernier train effectuant la liaison entre Metz et Nancy partira en gare de Metz à 20h02. Dans le sens inverse, les usagers désirant se rendre à Metz depuis Nancy devront emprunter, au plus tard, le train de 19h28. Au total, neuf trains sont annulés.

Service minimum

C'est bel et bien mercredi que les choses se compliquent. Autant le dire tout de suite, seuls cinq trains effectueront en entier la liaison Nancy-Luxembourg, ceux de 6h20, 6h50, 7h20, 7h50 et 16h50. Dans l'autre sens, il sera uniquement possible de rejoindre Nancy depuis Luxembourg en empruntant le 7h09, ou en effectuant une correspondance en gare de Metz.

Seuls les trains en heures de pointe circuleront. Ainsi, entre 9h et 16h, aucune rame ne desservira les gares de la ligne. Au lieu des 17 trains arrivant habituellement en gare de Luxembourg entre 5h45 et 9h22, les navetteurs devront se rabattre sur les dix trains qui circuleront lors de cette journée de grève.

Quatre seront donc au départ de Nancy, à 6h20, 6h50, 7h20 et 7h50, cinq partiront de Metz, à 6h03, 6h07, 6h76, 7h46 et 8h16, et un seul est affiché au départ de Thionville, celui de 8h06. Au total, sept trains disparaissent ainsi des tableaux d'affichage. Les usagers de la gare d'Howald seront particulièrement impactés par cette grève, seulement cinq trains desservant leur gare.

Une soirée très compliquée

La pointe du soir s'annonce beaucoup plus compliquée, avec uniquement sept trains affichés au départ du Luxembourg, contre les dix qui y auront déposé des voyageurs le matin. Les usagers ne pourront pas rentrer chez eux avant 16h46, et il s'agira de l'unique horaire à destination des Nancéiens, qui, s'ils le ratent, ne pourront pas effectuer leur correspondance en gare de Metz.

Les horaires complets des CFL pour cet été Du 16 juillet au 7 août, en raison de travaux, aucun train ne circulera sur le tronçon Bettembourg-Luxembourg. Des bus de substitution seront mis en place entre Bettembourg et la gare centrale. Ils ne s'arrêteront pas à Howald ou à la Cloche d'Or.

Trois trains auront Metz pour destination, celui de 16h46, donc, et ceux de 17h46 et 18h09. Le 16h16 étant pour sa part supprimé de Luxembourg à Thionville. Quatre autres auront Thionville pour terminus: les trains de 17h28, 17h58, 18h28, ainsi que le 18h16 qui est, de son côté, supprimé partiellement de Thionville à Metz. Après, il sera impossible de rentrer en France par le rail. Là aussi, les usagers de la gare d'Howald seront plus pénalisés que les autres. Un seul train desservira l'arrêt, à 18h13. En raison de cette diminution du service, les voyageurs sont priés de ne pas emporter de vélo à bord des TER.

Et les perturbations ne s'arrêtent pas là: le mouvement social se poursuivra jeudi 7 juillet dans la matinée, risquant d'entraîner de nouvelles annulations et suppressions partielles sur la ligne. Les usagers feront ensuite face à une autre perturbation: les travaux estivaux.

