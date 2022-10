Les frontaliers français devront faire face à de multiples suppressions de trains sur la ligne Metz-Luxembourg liées à la poursuite d'une grève interprofessionnelle ce mercredi 19 octobre.

La ligne Metz-Luxembourg encore touchée par la grève mercredi

Laura BANNIER Les frontaliers français devront faire face à de multiples suppressions de trains sur la ligne Metz-Luxembourg liées à la poursuite d'une grève interprofessionnelle ce mercredi 19 octobre.

Une nouvelle journée compliquée attend les usagers du rail ce mercredi 19 octobre. Le mouvement social interprofessionnel enclenché la veille se poursuit et ne manquera pas d'impacter la ligne TER entre Metz et le Luxembourg, y compris aux heures de pointe. Il conviendra donc pour les frontaliers de prendre leurs dispositions tout au long de la journée.

La trafic TER fortement perturbé ce mardi Ce mardi 18 octobre, une grève interprofessionnelle d'envergure nationale est annoncée en France. Le trafic sur la ligne TER Metz-Luxembourg sera fortement perturbé.

Pour rappel, ce mardi 18 octobre, le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, avait indiqué que seul un train sur deux circulerait. Cela ne sera visiblement pas beaucoup mieux mercredi. Pour celles et ceux qui ne pourront pas télétravailler, mieux vaudra partir tôt, si possible. Entre 4h54 et 7h33, quatre trains seront supprimés, selon la fiche horaire mise en ligne par la SNCF Grand Est.

Ensuite, c'est l'hécatombe. Entre 8h16 et 10h30, seuls trois trains quitteront la gare de Metz pour relier le Luxembourg: les trains de 8h16, 8h50 et 10h30. Les usagers en provenance de Nancy n'auront que deux options pour se rendre au travail: emprunter le train de 6h20, ou celui de 6h50. Ceux de Thionville auront un peu plus de chance, seuls deux trains au départ de leur gare étant supprimés: ceux de 7h06 et 8h06.

Deux trains pour rentrer à Nancy

Une fois arrivés au travail, les galères ne seront pas tout à fait terminées. Car au-delà de se poursuivre en journée, les perturbations du trafic continueront également en soirée. Ainsi, le premier train à quitter la gare de Luxembourg-Ville ce mercredi soir sera celui de 16h46, suivi de ceux de 17h16, 17h39 et 17h58.

Les Nancéiens auront tout intérêt à monter dans la rame de 17h39, s'ils ne veulent pas attendre le prochain train direct à destination de la cité ducale, prévu à 20h39. Contrairement à l'aller, les usagers thionvillois écoperont d'une suppression, tandis que les Messins devront faire face à cinq trains supprimés. Au total, sept trains seront supprimés entre 16h16 et la fin de journée sur la ligne en raison de ce mouvement social.

