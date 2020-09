La ligne Libramont-Arlon perturbée jusqu'au 1er octobre

La société des chemins de fer belges (SNCB) a annoncé que des trains de la ligne 162 risquent de voir leur horaire adapté ou d'être supprimés durant le mois de septembre à cause de travaux.

(ER) - Les navetteurs qui se rendent en train de Libramont à Arlon via la ligne 162 vont devoir prendre leur mal en patience. Des travaux sont en effet programmés sur ce tronçon jusqu'au 1er octobre avec pour conséquence que certains trains ont été supprimés, en particulier ceux du matin.

Des modifications temporaires selon le service communication de la SNCB qui précise que «le parcours et l'heure de départ de certains trains Libramont-Arlon sont adaptés» et que le mois prochain, «il ne devrait plus y avoir de perturbation». En attendant de nombreux utilisateurs du rail ont été surpris en début de semaine par ce changement d'horaire, voire l'annulation de certains trains.

Une ligne 162 maudite

Les navetteurs de Neufchâteau, Marbehan, Habay, Stockem, et Viville sont également impactés par cette suppression de trains. «Certaines personnes ont des horaires à respecter et maintenant elles n'ont plus le choix: elles doivent prendre leur voiture pour aller gonfler le parking d'Arlon ou bien elles ne prennent plus du tout le train», explique un usager à nos confrères de La Dernière Heure.

Pour Michaël Jacquemin, porte-parole des Amis du Rail, «il ne faudra pas s’étonner si à l'avenir moins de navetteurs prennent le train au profit de la voiture». En 2019, plus de 4.700 navetteurs en moyenne chaque jour de la semaine transitaient par la gare d'Arlon.

La ligne 162 accumule les déboires La liaison ferroviaire entre Bruxelles et Luxembourg subit un nouvel avatar. Cette fois, il est question d'un retard dans les livraisons des nouvelles rames M7 suite à la pandémie de covid-19. Les navetteurs belges ne sont décidément pas au bout de leur galère.

Depuis de nombreuses années, la ligne 162 accumule, entre Bruxelles et Luxembourg, les soucis et problèmes techniques en tous genres. Fin juin, la SNCB annonçait du retard dans la livraison des nouvelles rames M7 en raison de la pandémie du covid-19 mais aussi le report d'un an du changement de voltage entre les gares d'Hatrival (proche de Saint-Hubert) et d'Arlon. A cela s'ajoute depuis le 15 décembre la suppression de deux liaisons quotidiennes entre les deux capitales.

Enfin, pour rappel, en marge de la ligne 162, le projet de P+R à Viville en périphérie d'Arlon, n'est pas encore près de voir le jour. Annoncé pour après 2017 puis pour 2023, il apparaît que les premières avancées ne seraient pas envisageables avant 2026, selon l'annonce du ministre fédéral de la Mobilité François Bellot en février 2020.

