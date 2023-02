La préfecture de la Moselle rappelle qu'il est interdit, en tout temps et en tout lieu, de ramasser des oiseaux sauvages vivants ou morts et de les transporter.

De nombreuses mouettes mortes

La grippe aviaire continue de faire des ravages en Moselle

Nous vous en parlions il y a quelques jours, une mortalité importante de mouettes rieuses est actuellement observée à Hagondange (Moselle) et dans les communes avoisinantes.

Dans un communiqué, la préfecture de la Moselle rappelait qu'il est interdit, en tout temps et en tout lieu, de ramasser des oiseaux sauvages vivants ou morts et de les transporter. «Il existe en effet d'importants risques de blessures pour les personnes ou les oiseaux manipulés», note-t-elle. Ces animaux peuvent aussi être porteurs de maladies comme la grippe aviaire, très contagieuse entre oiseaux. C'était d'ailleurs l'hypothèse privilégiée à l'époque, surtout dans le contexte actuel de risque élevé de cette maladie sur le territoire national, y compris au Luxembourg, où un nouveau foyer a aussi fait son apparition récemment.

Ce vendredi, la préfecture de la Moselle a annoncé l'établissement d'une cinquième zone de contrôle dans le département. «À chaque détection, une zone de contrôle temporaire de 20 kilomètres est mise en place autour du lieu de découverte des oiseaux contaminés. Dans ces zones, et pendant 21 jours au minimum, des mesures sont déployées pour protéger les élevages de volailles de ce virus très contagieux entre oiseaux», explique-t-elle dans un communiqué.

Une mesure qui concerne 196 communes

En effet, la dernière découverte du virus sur des mouettes mortes à Bistroff (étang du Bischwald), à plus d'une heure du Luxembourg, a conduit le préfet de la Moselle à prendre un nouvel arrêté visant à prévenir l'apparition de la maladie autour de ce cas. La zone délimitée concerne 196 communes du département. «La Moselle est désormais concernée par cinq zones de contrôle temporaire différentes, dans lesquelles des mesures de biosécurité renforcée sont déployées.»

Ainsi, les oiseaux domestiques doivent être protégés de tout contact avec la faune sauvage, des analyses de laboratoire sont effectuées en cas de mortalité et l'utilisation d'appelants de gibier d'eau est réglementée. «Il est spécifiquement demandé de ne pas s'approcher ni nourrir les oiseaux sauvages. Toute mortalité d’oiseaux sauvages, sans cause évidente constatée en Moselle, doit être signalée à l'antenne mosellane de l'Office français de la biodiversité.»

La consommation de viande, de foie gras et d'oeufs et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille ne présente aucun risque pour l'homme, notent les autorités.

