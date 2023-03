Affectées par un mouvement social reconductible depuis le 7 mars, les circulations sur la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg seront toujours très fortement perturbées, ces jeudi 9 et vendredi 10 mars.

La grève se poursuit les 9 et 10 mars sur le sillon lorrain

Laura BANNIER

Les jours se suivent et se ressemblent pour les usagers de la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg. Le mouvement social de contestation contre la réforme des retraites se poursuit à la SNCF, entraînant de nombreuses suppressions de trains sur l'ensemble de la région Grand Est depuis ce mardi 7 mars.

Grève reconductible à partir du 7 mars à la SNCF Tous les syndicats représentatifs de la SNCF sont tombés d'accord pour une grève reconductible sur les rails à partir du mardi 7 mars, jour où l'intersyndicale appelle à mettre la France à l'arrêt, contre la réforme des retraites.

Reconductible, cette grève s'étend jusqu'à vendredi 10 mars, selon la compagnie ferroviaire, qui vient de publier les détails des circulations pour le jeudi 9 mars. À l'image des deux journées précédentes, très peu de trains circuleront sur le sillon lorrain, obligeant les frontaliers de la ligne à télétravailler, ou trouver une solution alternative pour se rendre sur leur lieu de travail. Le programme des circulations est, en revanche, quelque peu modifié par rapport aux 7 et 8 mars.

Ceux qui choisiront d'emprunter le train coûte que coûte devront donc se contenter de cinq trains au départ de Metz et à destination de Luxembourg entre 6h et 7h30. Plus précisément, les trains annoncés quitteront la gare de la préfecture de Moselle à 6h04, 6h43, 7h, 7h13, et 7h30. À noter que parmi ces trains, deux seront en provenance de Nancy, et assureront une liaison directe entre la cité des Ducs et le Grand-Duché, à 5h58 et 6h28.

Des trains pour les «petites» gares

Après deux jours sans trains, les usagers des gares de Metz-Nord, Woippy et Maizières-les-Metz seront heureux de constater le retour de certains TER, qui leur permettront d'éviter un détour vers une autre ville pour espérer prendre le train. En gare de Thionville, les départs vers le Luxembourg s'effectueront à 6h20, 7h, 7h11, 7h30 et 7h41.

Aucun train ne circulera entre la France et le Luxembourg en journée. Dans le sens des retours, il faudra patienter jusqu'à 15h58 pour pouvoir espérer monter à bord d'un TER. Ce premier train à destination de Metz sera suivi de quatre autres départs à 16h39, 17h28, 17h46 et 18h28. Aucun train ne sera à destination de Nancy, les usagers concernés devant ainsi effectuer une correspondance en gare de Metz. À noter que les trains de 17h28 et 18h28 ont vu leurs horaires modifiés dans le but de desservir les gares de Metz-Nord, Woippy et Maizières-lès-Metz.

La SNCF a d'ores et déjà annoncé que ce mouvement social reconductible se poursuivrait ce vendredi 10 mars. Les horaires de cette journée de grève n'ont pas encore été communiqués et seront disponibles sur le site dédié dès 17h, ce jeudi 9 mars.

