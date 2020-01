Les douze rames promises pour circuler sans encombre entre la France et le Luxembourg n'ont pu être toutes équipées du système ERTMS indispensable pour rouler au Grand-Duché. De fait, la SNCF doit (encore) revoir son plan de circulation

La grève retarde (un peu plus) la mise à niveau des TER

Patrick JACQUEMOT Les douze rames promises pour circuler sans encombre entre la France et le Luxembourg n'ont pu être toutes équipées du système ERTMS indispensable pour rouler au Grand-Duché. De fait, la SNCF doit (encore) revoir son plan de circulation

Depuis le 1er janvier 2020, aucun train en provenance de Lorraine ne peut rouler sur le réseau luxembourgeois sans disposer du système de sécurité ERTMS. Et si la Région Grand Est et la SNCF avaient promis douze rames équipées pour cette date, la grève qui frappe la France depuis 29 jours maintenant vient bouleverser le calendrier prévu. Juste huit des douze rames promises sont effectivement en ordre de marche à ce jour. «Mais la grève ne leur permet pas forcément de circuler toutes quotidiennement et en simultané.»

Aussi, ce jeudi, la SNCF se voit contrainte d'annoncer qu'une «nouvelle offre de transports» va être finalement mise en place dès le 6 janvier. Car si pour l'heure, le trafic frontalier peut être assuré avec les seules rames en bonne et due forme, lundi la problématique devient différente. Plus de trains devraient en effet circuler, et surtout plus d'usagers devraient se présenter en gare du fait de la fin des vacances.

Jusqu'à fin février, «afin de pallier la réduction de l'offre de transport ferroviaire», la SNCF et la Région proposeront un dispositif inédit avec :

Affrètement d’un TGV Duplex entre Metz et Luxembourg (départ 6h03, arrivée 6h52), en remplacement du TER 88706 (mêmes horaires) avec arrêts en gare d'Hagondange, Uckange, Thionville, Bettembourg et Howald. Accès pour les clients en possession d’un abonnement ou d’un titre TER valide.

Autorisation d'accès aux TGV sur les trajets Metz-Thionville-Luxembourg (aller/retour) aux abonnés. Le billet TGV, acheté en complément de l'abonnement, sera remboursé par TER Grand Est sur simple demande.

Mise en place de cars entre Thionville et Hettange-Grande, à destination des quartiers de Howald et de la Cloche d'Or ou de la gare de Luxembourg.

, à destination des quartiers de Howald et de la Cloche d’Or ou de la gare de Luxembourg. Au départ de la gare de Thionville, des bus desserviront les quartiers de Howald (arrêt Moureschanz) et de la Cloche d’Or (arrêts Gasperich, Lise Meitner). Ce dispositif sera essentiellement mobilisé aux heures de pointe du matin et du soir.

Un geste commercial Les 12.000 usagers quotidiens des TER lorrains ont l'habitude des galères en tous genres (retards, pannes, suppression de liaison, wagons bondés) mais ce qui les attend en ce début d'année promet bien des crispations. Aussi, la SNCF et la Région Grand Est promettent-elles dès aujourd'hui d'accorder «une mesure commerciale spécifique».

Elle sera directement adressée aux abonnés, mais pas avant février.

Des cars spéciaux seront aussi mis en place au départ des gares de Thionville et Hettange-Grande pour rejoindre la gare de Luxembourg . 2€ de réduction seront offerts (jusque 20€ par semaine) pour tout trajet effectué par car. Faire valider chaque trajet en montant à bord.

Les abonnés pourront toujours emprunter les trains CFL au départ de Volmerange-les-Mines ou Longwy à destination de Luxembourg.

au départ de Volmerange-les-Mines ou Longwy à destination de Luxembourg. Solution de covoiturage avec Oxycar, plateforme permettant de mettre en relation les abonnés TER à destination de Luxembourg. Les frais de covoiturage seront pris en charge à 100% par SNCF et la Région Grand Est.

Solution de covoiturage avec Oxycar, plateforme permettant de mettre en relation les abonnés TER à destination de Luxembourg. Les frais de covoiturage seront pris en charge à 100% par SNCF et la Région Grand Est.