La grève française sur de bons rails

Patrick JACQUEMOT Pour le sixième jour consécutif, ce mardi, très peu de trains circuleront entre la France et le Luxembourg. Maigre consolation : les usagers du rail possédant un abonnement peuvent se reporter -gratuitement- vers les bus RGTR.

(pj avec AFP) - Ce lundi encore, le bras de fer entre opposants à la réforme des retraites et gouvernement français a paralysé une partie de l'Hexagone. Plus de 600 km de bouchons au petit matin en région parisienne, très peu de métro dans la capitale, des vols intérieurs et internationaux perturbés: le mouvement ne faiblit pas. Et ce mardi, sixième jour de grève interprofessionnelle, ne fera pas exception.

Juste pour le rail, près de 77% des cheminots sont annoncés grévistes. Il faut donc s'attendre à de nouvelles perturbations en gares de Nancy, Metz, Thionville (et Luxembourg) pour les navetteurs lorrains. A raison d'un TER sur trois circulant, les rares rames au départ devraient vite être prises d'assaut aux horaires indiqués matin et soir.

Pour être précis : 50 navettes sur 189 initialement prévues seront assurées en journée sur le sillon Nancy-Luxembourg.

Le trafic entre Longwy, Rodange et Luxembourg sera normal toute la journée. La liaison étant assurée par les CFL et non la SNCF.

Finalement, la seule (relative) bonne nouvelle est à mettre au crédit du ministre de la Mobilité. François Bausch (Déi Gréng) a prolongé l'autorisation faite aux porteurs d'abonnement SNCF d'emprunter les lignes RGTR transfrontalières franco-luxembourgeoises. Et cela sans débourser un euro de plus pour leur billet.

Ainsi, les lignes 300, 301, 303 et 323 accueilleront gratuitement les usagers du rail ne souhaitant pas forcément emprunter leur voiture ce mardi, et jusqu'à la fin de cette semaine.