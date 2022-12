Déclenché dimanche 11 décembre, un mouvement social local entraîne de grosses difficultés sur la ligne de TER qui relie Nancy au Luxembourg. Les perturbations vont continuer ce mercredi 14 décembre.

La grève continuera d'affecter la ligne Nancy-Metz-Luxembourg

Laura BANNIER Déclenché dimanche 11 décembre, un mouvement social local entraîne de grosses difficultés sur la ligne de TER qui relie Nancy au Luxembourg. Les perturbations vont continuer ce mercredi 14 décembre.

Il y a d'abord eu un lundi noir pour commencer la semaine. Ce 12 décembre au matin, seuls cinq des dix-huit TER habituels étaient au rendez-vous pour transporter les usagers de Metz vers le Luxembourg. La situation s'est très légèrement améliorée mardi 13 décembre, mais les difficultés se sont tout de même poursuivies pour les usagers du rail.

Le programme des circulations du mercredi 14 décembre ne laisse, malheureusement pour les frontaliers français, entrevoir aucune amélioration. Le nombre de trains en heure de pointe reste loin de correspondre à l'offre habituelle de la ligne, les horaires de départ étant similaires à ceux qui étaient proposés ce mardi 13 décembre.

Ainsi, huit trains quitteront la gare de Metz pour la capitale entre 4h52 et 8h47. Parmi eux, un seul effectuera la liaison complète Nancy-Luxembourg. Il quittera la cité ducale à 6h50 pour arriver à Luxembourg-Ville à 8h22. À ces huit trains s'ajoutent trois trains effectuant la liaison Thionville-Luxembourg, à 7h03, 7h31 et 8h03.

Des conditions de circulation difficiles sur les routes

Dans le sens des retours, les frontaliers auront le choix entre l'un des onze trains quittant la capitale entre 16h16 et 20h16 pour rentrer chez eux. Parmi eux, un seul effectuera la liaison jusqu'à Nancy, à savoir celui de 17h39, tandis que deux TER auront Thionville pour terminus, ceux de 17h28 et de 18h28.

Aucune date de fin n'a encore été évoquée pour ce mouvement social reconductible qui touche les lignes régionales lorraines depuis le dimanche 11 décembre. Pour rappel, cette grève localisée vise à demander de meilleures conditions de travail pour les agents de la compagnie ferroviaire.

La journée du mercredi 14 décembre s'annonce donc encore une fois compliquée sur les rails, mais elle le sera également sur la route. La Moselle et la Meurthe-et-Moselle font effectivement l'objet d'une vigilance orange déclenchée par Météo France. Les deux départements lorrains sont concernés par des risques de chutes de neige et de pluies verglaçantes. Une alerte qui démarre à minuit, et court pendant 24 heures. Mieux vaudra donc télétravailler, pour les frontaliers qui le peuvent.

