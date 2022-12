Le mouvement social, qui touche la ligne Nancy-Metz-Luxembourg depuis le 11 décembre ne prendra pas fin avant l'arrivée de la nouvelle année.

La grève continue jusqu'à la fin de l'année sur la ligne TER

Les usagers du train commencent certainement à s'y habituer. Depuis le 11 décembre dernier, une grève perturbe la circulation des TER en Lorraine. La ligne des frontaliers français, qui relie Nancy au Luxembourg, est concernée par ce mouvement social, qui complique la vie des navetteurs.

D'abord massives, les perturbations se sont quelque peu atténuées, mais elles sont toujours là. En témoignent les nombreux messages adressés au fil Twitter de la ligne, qui informe les usagers du rail en temps réel des différents retards ou suppressions qui touchent les trains. Celles causées par les mouvements sociaux, sont habituellement publiées la veille pour le lendemain sur le site dédié.

Ce mardi 27 décembre, en revanche, la fiche horaire mise en ligne ne couvrait pas uniquement les circulations du mercredi 28 décembre, mais bien l'ensemble de la semaine. En raison de cette grève qui se poursuit, un nombre réduit de train circuleront donc sur la ligne jusqu'au vendredi 30 décembre.

Un seul train au départ de Nancy

Dans le détail, seuls 13 des 18 TER qui circulent habituellement de Metz vers le Luxembourg entre 4h52 et 10h29 prendront le départ en cette fin de semaine. Un seul de ces trains sera en provenance de Nancy, et quittera la cité ducale à 6h20 pour arriver dans la capitale luxembourgeoise à 7h52. À cette offre, trois trains au départ de Thionville viennent s'ajouter à 7h, 7h31 et 8h03.

Le soir, dans le sens des retours vers la France, 13 trains quitteront Luxembourg-Ville entre 16h39 et 22h16. Les voyageurs à destination de Nancy auront un peu plus de choix, puisque trois trains partiront de la gare de la capitale en direction de la cité ducale à 16h39, 17h39 et 18h39.

L'annonce de la poursuite de ce mouvement social jusqu'à la fin de l'année n'a pas manqué de mettre les nerfs des usagers à vif, sur Twitter. «Encore un train supprimé et pas d'info fiable sur le suivant. PAS UN SEUL JOUR en décembre avec un train le matin et un le soir qui part sans problème. C'est honteux», souligne par exemple Gaëlle. «Les mecs sont en grève depuis presque un mois, nor-mal», déplore Sophie.

Alors que la poursuite de ce mouvement social devrait affecter moins de voyageurs qu'à l'accoutumée, en raison des congés de fin d'année, aucune indication n'a pour le moment été donnée sur une éventuelle reconduction de la grève début janvier.

