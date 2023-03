La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit à la SNCF. Ce lundi 13 mars, la circulation sera à nouveau très fortement perturbée sur la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg.

La grève continue ce lundi sur la ligne TER Nancy-Luxembourg

Laura BANNIER La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit à la SNCF. Ce lundi 13 mars, la circulation sera à nouveau très fortement perturbée sur la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg.

Nouvelle semaine, même mouvement social. La grève reconductible contre la réforme des retraites entamée le 7 mars par les employés de la SNCF se poursuit, ce lundi 13 mars. Elle affectera une nouvelle fois la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg.

Depuis le 7 mars, les usagers du rail doivent composer avec des horaires particulièrement réduits pour se rendre au Luxembourg. Une situation qui n'est pas sans incidence sur la circulation routière, de nombreux frontaliers se reportant sur le choix de la voiture pour aller au travail. Ce lundi 13 mars, l'offre reste très fortement perturbée sur la ligne.

Ainsi, à l'image de la journée du vendredi 10 mars, les navetteurs auront le choix entre sept trains au départ de Metz pour se rendre au Grand-Duché ce lundi matin. Ces TER quitteront la gare de Metz à 6h04, 6h29, 6h43, 7h, 7h13, 7h30 et 8h45. Parmi eux, deux seront en provenance de Nancy, d'où ils partiront à 5h58 et 6h28. À noter que les usagers des petites gares de la ligne, oubliés pendant les deux premières journées du mouvement social, auront la possibilité de prendre le train, ce lundi.

Seulement six trains le soir

À l'instar des journées précédentes de mobilisation, aucune liaison au départ de Thionville ne sera proposée. Les frontaliers devront donc monter dans les TER en provenance de Metz qui marqueront un arrêt en gare de Thionville aux horaires suivants: 6h32, 6h53, 7h15, 7h23, 7h46, 7h53, et 9h22.

En journée, quelques trains circuleront sur la ligne, et quitteront la gare de Metz en direction du Luxembourg à 10h29, 12h30, 13h30, 15h45, ou encore 16h16. En gare de Luxembourg-Ville, un seul départ en direction de la France s'effectuera, à 12h09.

Dans le sens des retours, seuls six trains partiront en direction de Metz. Le premier quittera la capitale à 16h39. Il sera suivi de cinq autres départs à 17h16, 17h28, 17h46, 18h28 et 18h39. Les usagers de la gare d'Howald n'auront, pour leur part, qu'une seule option: un départ à 18h43.

Une grève mercredi

Notons par ailleurs que les usagers en direction de Nancy n'auront pas de TER direct ce lundi soir. Les voyageurs en direction de la cité ducale devront effectuer une correspondance en gare de Metz pour emprunter l'un des deux seuls trains à destination de Nancy, qui partiront à 17h39 et 20h35. Il sera toujours possible de rejoindre la France depuis le Luxembourg en car dans la soirée avec cinq départs proposés entre 21h et 22h40.

Pour l'heure, la compagnie ferroviaire française n'indique pas si le mouvement social sera reconduit lors de la journée du mardi 14 mars. Pour rappel, une nouvelle journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites est d'ores et déjà prévue, le mercredi 15 mars. Les modifications des horaires occasionnées par les mouvements sociaux sont disponibles en ligne, sur une page dédiée.

À l'échelle nationale, la SNCF a indiqué que la circulation des trains sera «en nette amélioration lundi», mais restera perturbée sur la plupart des lignes. Dans le détail, trois TGV Inoui et Ouigo sur cinq et un TER sur deux devraient circuler.

