Plus ou moins deux mois après le premier coup de pelle officiel, la Ville d'Arlon a fait un premier point sur l'avancée des travaux et sur les vestiges gallo-romains retrouvés.

Plusieurs vestiges retrouvés

«La future place Léopold d'Arlon sera unique au monde»

Dans le sud de la province belge de Luxembourg, s'il y a un projet qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est bien celui du chantier de la place Léopold à Arlon. Sur papier, l'idée est particulièrement alléchante: libérer la place Léopold d’une part importante de ses voitures en surface de manière à la rendre plus conviviale, polyvalente et permettre aux citoyens de se l’approprier. «Elle pourra accueillir de grands événements et permettre à la population d’occuper cet espace de diverses manières. L’objectif est aussi la création d’un parking semi-enterré dont un des plateaux sera un vaste espace polyvalent permettant lui aussi l’accueil de manifestations d’envergure», rappelle avec ferveur Vincent Magnus (cdH), bourgmestre d'Arlon.

Le bourgmestre d'Arlon Vincent Magnus défend ce projet avec vigueur depuis des années. Crédit: Jean-Pierre Ruelle





C'est ce dernier qui porte et défend ce projet avec ferveur depuis des années malgré les détracteurs. Certains se sont en effet offusqués du déracinement de nombreux arbres avant le début officiel des travaux. Le bourgmestre entend bien remettre l'église au milieu du village. «De la végétation sera replantée et nous aurons même au final 27 arbres de plus que ce qui existe actuellement. Ce projet se veut entièrement tourné vers les citoyens qui pourront tous trouver dans ce nouvel aménagement leur manière d’expérimenter cet espace dégagé». Les personnes connaissant Arlon savent également à quel point il est difficile de trouver une place de parking dans le chef-lieu de la province de Luxembourg mais là encore, Vincent Magnus explique que des solutions temporaires ont été mises en place.

De nombreux vestiges découverts

Pour l'instant, le chantier est surtout occupé par les archéologues, qui passent les lieux au peigne fin à la recherche d'éventuels vestiges. Et force est de constater que ce travail de fourmi, qui se terminera dans quelques semaines, n'aura pas été vain. «Pouvoir travailler sur un terrain aussi grand, c'était une formidable opportunité pour nous», lance Denis Henrotay, archéologue pour l'Agence Wallonne du Patrimoine. «En août dernier, les vestiges de plusieurs habitations civiles détruites durant la seconde moitié du 16ème siècle ont été découverts. Des traces d’incendie et de reconstruction ont été repérées».

Mais ce n'est pas tout, de véritables trésors enfouis sous les pieds des Arlonais depuis des siècles ont également été mis au jour. «Dans les remblais, l’équipe a mis au jour des céramiques, des éléments de poêle, des monnaies. Ce quartier urbain était délimité par un grand mur renforcé de plusieurs contreforts. Un profond fossé complétait le dispositif défensif de la ville du Moyen Âge. Signalons également la découverte de quelques vestiges d’occupation gallo-romaine. Il s’agit d’un puits-latrines et de plusieurs fosses comblées avec les débris d’une forge. Ces quelques structures anciennes ont livré un matériel abondant».

Une douzaine de puits

Outre une longue carrière de sable blanc, plus d’une douzaine de puits et de fosses ont été mis au jour. «Les puits contenaient un matériel très riche couvrant les trois premiers siècles de notre ère. L’eau a favorisé la conservation d’éléments en bois comme une tablette à écrire ou encore une serrure de coffret dont l’âme en chêne est préservée», précise Denis Henrotay.

Enfin, un grand puits circulaire a été comblé au 16ème siècle, il contenait de nombreux restes de cuirs, résidus d’une activité de cordonnier ou de bourrelier. Tous ces vestiges font l’objet de relevés, de photographies, de vues aériennes et pour certains de relevés scans 3D pour parfaire leur enregistrement dans les bases de données. Certains objets seront bien évidemment exposés dans le futur parking semi-enterré qui doit voir le jour à cet endroit.

Une offre «supérieure» à ce qui existe déjà

C'est ce qu'a expliqué Pierre Hebbelinck, l'architecte mandataire en charge de l’aménagement global de l’Espace Léopold. Ce dernier n'a pas hésité à qualifier le projet d'«unique au monde», de par son plateau pouvant accueillir de l'événementiel. «Le premier niveau de parking est un espace particulier qui donne le côté inédit, unique du projet puisqu’il pourra abriter des événements d’envergure. Ce niveau de parking deviendra pour des moments spécifiques un lieu unique de culture avec de nombreuses opportunités, qui sera en lien direct avec le palais. Il est important de préciser que le niveau -2 du parking restera accessible, même quand des événements seront organisés au niveau supérieur. Cette solution permet une offre de parking supérieure à ce qui existe actuellement», a précisé l'intéressé, figure très connue dans le milieu de l'architecture.

La prochaine étape après la fin des fouilles archéologiques? La réalisation de la dalle sur la place et le terrassement sous la dalle pour la construction du parking. Ensuite, ce sera au tour du parc de connaître un réaménagement complet. «La fin des travaux est prévue pour mi-2024. Cela dit, la place devrait être prête pour décembre 2023. Le parking enterré devrait également être prêt pour la fin de l'année prochaine. Nous sommes dans les temps et nous avons même un peu d'avance», a précisé l'entreprise Galère, en charge des travaux. La communication autour du projet est revenue quant à elle à l'agence luxembourgeoise Ierace Dechmann + Partners.

Rappelons que pour l’ensemble des travaux, la Ville d'Arlon bénéficie de fonds FEDER importants venant de l'Europe et de la Wallonie, ainsi que de subsides en rénovation et revitalisation urbaines.

