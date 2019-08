La coalition belge au pouvoir ces derniers mois, dite « suédoise », a beaucoup légiféré en matière migratoire, sans trop s’embarrasser de l’avis de la société civile.

La frénésie anti-immigration du gouvernement Michel

Max HELLEFF (Bruxelles) - La législature qui vient de s’écouler restera marquée par le dossier migratoire. Évoquons ici, pêle-mêle, le flux humain engendré en 2015 notamment par la guerre de Syrie, la lutte menée contre les «transmigrants» ou encore la construction de centres fermés pour mineurs promis à l’expulsion du territoire belge.

A chaque fois, un homme a été au centre de l’action : l’ex-secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, le nationaliste flamand Theo Francken.



La multiplication des textes

L’analyse montre que cette hyperactivité a été accompagnée d’une rare abondance législative. Jamais sans doute la Belgique n’avait connu autant de lois dédiées à l’encadrement du phénomène migratoire. Le Soir rapporte ainsi que «les juristes spécialisés dans le droit migratoire ont connu quelques nuits blanches sous Theo Francken, un secrétaire d’État réputé légiférer à tout va, et tant que possible dans l’urgence».

Sous le «règne» du nationaliste flamand, 24 textes relatifs à la migration ont été votés contre 18 au cours de la législature précédente. Quant aux articles créés ou modifiés, ils sont 367 pour la période 2014-2018 contre 179 pour les années 2011-2014.

Avec lui, ça cogne et ça fait mal, ça pousse à la haine



Plusieurs facteurs expliquent cette frénésie : la stabilité (inattendue) du gouvernement Michel, l’inflation des demandes d’asile enregistrées dès 2015 et, bien sûr, la personnalité de Theo Francken.

Jamais à court d’un tweet «trumpie », l’enfant terrible de la N-VA a su tirer parti sur le plan politique du dossier qui lui avait été confié, quitte à mettre plus d’une fois dans l’embarras le Premier ministre Charles Michel. «Avec lui, ça cogne et ça fait mal, ça pousse à la haine, là où autrefois on tentait de traiter les migrants avec humanité », résume un proche de la libérale flamande Maggie De Block, en charge de l’Asile et de la Migration lors de la législature précédente.



Un vieux projet ressuscité

Parmi les textes musclés par Francken, celui que la Flandre nomme la «loi expulsion» a marqué les esprits. Il permet d’expulser un criminel de nationalité étrangère une fois sa peine purgée –pourvu que le pays d’origine accepte de le reprendre. Les personnes étrangères nées en Belgique ou arrivées avant l’âge de 12 ans bénéficiaient depuis 2005 d’une exemption.

On aurait toutefois tort de penser que Theo Francken est toujours à l’initiative des pratiques les plus radicales.

Peu de dialogues

La Belgique avait ainsi déjà enfermé des migrants mineurs lors de la décennie précédente (la N-VA n’en était alors qu’aux balbutiements), avant que des associations humanitaires ne réussissent à y mettre un terme. Francken a fait en sorte que, légalement, ce vieux projet puisse ressusciter.



C’est aussi parfois dans la méthode, et non dans la teneur des textes, qu’il faut voir la «griffe» de Theo Francken. A la manière de ce qu’a pratiqué le gouvernement Michel en matière sociale en n’écoutant pas ou peu les syndicats, le nationaliste flamand ne s’est guère encombré d'un dialogue avec les défenseurs des migrants.

ONG et associations n’ont dès lors eu d’autre choix que de combattre en justice les nouvelles lois supposées liberticides. D’où le sentiment d’être dépassé par une autorité qui ne veut rien savoir.

Theo Francken et la N-VA auraient aimé corseter davantage la migration non économique. C’est, rappelons-le, parce qu’ils ont craint de voir l’ONU interférer dans ce dossier que les nationalistes flamands ont fait chuter le gouvernement Michel en décembre dernier, à l’occasion du ralliement de la Belgique au Pacte de Marrakech.