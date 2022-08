Le massif forestier qui longe le Grand-Duché souffre du manque de précipitations. Les bourgmestres des communes belges concernées veulent à tout prix éviter des départs de feu

En raison de la sécheresse

La forêt d'Anlier interdite aux promeneurs

La forêt d'Anlier est l'un des plus vastes massifs de l'Ardenne belge. Celui-ci couvre notamment les communes de Habay, Léglise mais également Fauvillers et Martelange, deux communes frontalières du Grand-Duché. Les promeneurs belges et luxembourgeois sont nombreux à arpenter chaque week-end cette immense forêt composée à 85% de feuillus.

Vus du ciel, les effets inquiétants de la sécheresse Des images satellite fournies par la NASA permettent de se rendre compte de l'évolution de la sécheresse au Luxembourg ces dernières semaines.

Toutefois, en raison de la sécheresse tenace depuis le début de l'été ainsi que le manque cruel de précipitations, les bourgmestres des communes concernées ont tout simplement décidé de fermer purement et simplement l’accès à la forêt d’Anlier à n'importe quel usager (voitures, promeneurs, cavaliers ou encore cyclistes).

Une décision forte, mais logique au regard de l'actualité récente. L'idée étant d'éviter un scénario catastrophe comme celui vécu en Gironde il y a quelques jours à peine. Les pompiers de la zone de secours Luxembourg ont également eu fort à faire ces derniers jours en raison de nombreux feux de végétation et de broussaille aux quatre coins de la province de Luxembourg. «Les précipitations des derniers jours restent très faibles et de nouvelles températures élevées sont annoncées dans le courant de la semaine prochaine», ont justifié les bourgmestres dans un communiqué de presse publié ce vendredi.

Dans les forêts, les arbres et la végétation dépérissent Un minimum de deux semaines de pluie consécutive et modérée seraient nécessaires pour que le niveau des réservoirs d'eau souterraine remonte.

Le Grand-Duché est d'autant plus concerné par cette mesure car, pour éviter tout départ de feu lié à un incident ou aux gaz d’échappement, les communes se sont mises d’accord pour fermer les accès à des villages belges mais aussi grand-ducaux. En l'occurence, il s'agit des accès menant à Habay, Heinstert, Martelange, Radelange, Wisembach, Fauvillers, Rancimont et Louftémont. «Les barrières seront mises en place dès que possible par les cinq communes», précise le communiqué.

Les bourgmestres ont invité les usagers à prendre des itinéraires dérivatifs dès ce vendredi, tout en précisant que ces arrêtés seront d’application jusqu’à nouvel ordre.

