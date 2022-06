Après deux ans d'absence à cause du covid, la petite Carcassonne lorraine, à 6 kilomètres du Luxembourg, retrouve enfin ce weekend sa fête médiévale.

Manifestation ce weekend

La fête médiévale est enfin de retour à Rodemack

Annulée en 2020 et en 2021, le village de Rodemack, à quelques pas du Luxembourg, peut cette année de nouveau compter sur un de ses événements phares ce weekend du 25 et 26 juin: la fête médiévale. Retrouver cette manifestation est un véritable soulagement pour les habitants et Sandrine Trapp, responsable de la programmation artistique depuis 2014. Cette dernière baigne depuis toute petite dans cet esprit de fête: «Mon père fait partie des fondateurs de cet événement. La première année, en 2020, sans fête, c'était bizarre et l'année dernière on était vraiment déçu, on pensait pouvoir le faire jusqu'au bout. Mais là on est très ravis et après des moments de doute, on est bien parti. On espère que le temps et le public seront au rendez-vous, parce qu'on prépare une très belle fête.»

Sandrine Trapp s'attend comme les dernières années à au moins 12.000 entrées payantes sur le weekend. Parmi les grands changements de cette 42ème édition de la fête médiévale, il y a notamment l'accès à la citadelle: «C'est une grande première, on est ravi de l'avoir, c'est quand même la renommée du village. Il y a des gros campements, des combats de chevaliers, des essayages de costumes, du tir à l'arc et du taillage de pierres.»

Plusieurs spectacles sont également organisés avec des troupes de jongleurs, des lanceurs de drapeaux ou encore une dresseuse de perroquet. Les artistes présents viennent notamment de Belgique, de France et de République tchèque. Sabrina Trapp dit vouloir travailler à l'avenir aussi avec des artistes germanophones.

Fête médiévale à Rodemack L'événement commence ce samedi 25 juin à 16h et se poursuit jusqu'à 22h30 avec un spectacle de feu. Un bal médiéval est également prévu dans la soirée. La fête reprend le dimanche 26 juin de 10h et se conclut à 17h30 avec le défilé des artistes. Tarif journée : 12€ / Préventes : 10€

Pass 2 jours: 20€ / Préventes 15€

Personnes costumées: 12€ + 1 boisson gratuite

Gratuits en dessous de 12 ans



Près de 1.000 bénévoles sont venus prêter main forte à l'Association des Amis des Vieilles Pierres de Rodemack qui organise l'événement. Avant le lancement de la fête ce samedi, Sabrina Trapp a confié être un peu nerveuse: «On a vraiment envie que tout se passe bien et que le public soit content d'être là, de voir de nouveau des troupes. Il faut savoir qu'elles n'ont presque pas travaillé pendant deux ans, donc les troupes sont ravies de repartir à un festival, de pouvoir faire leur art et de jouer. Il y a vraiment beaucoup d'attentes et d'excitation pour cette fête, malgré le stress.»

Les accès au village seront en sens unique tout le week end. Sens unique en venant de Boust vers Frisange et sens unique en venant de Fixem vers Mondorf. Photo: Rodemack Cité Médiévale en Fête





