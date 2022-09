En France ou en Belgique, les commandes groupées de mazout, qui permettent de gagner quelques centimes sur le prix au litre, existent depuis des années et connaissent un grand succès en ce moment. Au Luxembourg, la pratique est quasi inexistante.

Grande Région 3 min.

Chauffage

La commande groupée de mazout ne passe pas la frontière

Pascal MITTELBERGER En France ou en Belgique, les commandes groupées de mazout, qui permettent de gagner quelques centimes sur le prix au litre, existent depuis des années et connaissent un grand succès en ce moment. Au Luxembourg, la pratique est quasi inexistante.

Se regrouper, dans un quartier, voire dans une même commune, pour passer une seule grosse commande de mazout : cette pratique est bien ancrée en France ou en Belgique. Assurée d'écouler un gros volume de combustible dans un périmètre réduit, l'entreprise de livraison de fioul démarchée consent généralement à quelques centimes de ristourne sur le prix au litre. Ce qui, au final, fait quelques dizaines d'euros en moins sur la facture d'un particulier. Toujours ça de pris...

L'économie d'énergie devient l'affaire de tous Afin de suivre les objectifs fixés début août par l'Union européenne, l'exécutif luxembourgeois lance une campagne nationale de réduction de la demande d'énergie.

En cette période de flambée des prix de l'énergie, des collectivités ont pris l'initiative de passer des commandes groupées, demandant aux habitants de s'inscrire sur une liste. Par exemple, en Moselle, la commune de Woustviller, près de Sarreguemines, l'a fait pour la première fois en cette fin d'été. Résultat : 75.000 litres commandés au total. Dans la foulée, la communauté d'agglomération de Sarreguemines, à laquelle appartient Woustviller, lui a emboîté le pas et a lancé la même opération pour toutes les autres communes de son territoire.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Toujours en Moselle, à Macheren, près de Saint-Avold, la commande groupée passée par la commune à permis aux habitants de profiter d'une remise de près de 20 centimes par litre, soit 200 euros en moins sur la facture pour 1.000 litres dans la cuve.

Pas dans les habitudes au Luxembourg

Au Grand-Duché, bizarrement, la pratique est quasi inconnue. Contacté à ce sujet, le Syvicol, syndicat des villes et communes luxembourgeoises, n'a pas connaissance d'une telle initiative menée dans l'une ou l'autre collectivité. On se pose même la question de savoir si, légalement, une commune aurait le droit de passer une commande au profit des habitants.

Pourtant, le chauffage au mazout est encore une réalité dans de nombreux foyers du pays, notamment dans le nord et l'est, qui ne sont pas raccordés aux réseaux de gaz. Mais il n'est pas possible de connaître le nombre exact de logements chauffés au fioul domestique : ni le ministère de l'Energie ni Klima-Agence ne disposent de cette donnée. «La question sur le type de chauffage était présente dans le recensement qui a été effectué cette année, mais les résultats ne seront publiés qu’en 2023», souligne néanmoins Klima-Agence.

Nous sommes contactés par des Français mais aussi des Allemands, qui se renseignent. Mais nous n'effectuons pas de livraison là-bas Une entreprise luxembourgeoise de livraison de mazout

Du côté des entreprises de livraison de mazout, on confirme que la pratique de la commande groupée n'est pas répandue. «Je sais que cela se fait beaucoup en France, mais ce n'est pas du tout dans les habitudes des gens au Luxembourg», explique-t-on chez Kemp-Lorang & fils, à Sanem. Réponse identique chez Interfuel, à Mondorf.

Ces deux sociétés sont implantées tout près de la France, où le prix du mazout est bien plus élevé qu'au Luxembourg en ce moment : près de 30 centimes par litre de différence. Sont-elles donc démarchées par des frontaliers, pour des commandes individuelles voire groupées ? «Nous sommes contactés par des Français mais aussi des Allemands, qui se renseignent. Mais nous n'effectuons pas de livraison là-bas», indique-t-on chez Interfuel.

Pas d'intérêt financier

N'y voyez aucune animosité envers les voisins, la raison est à chercher ailleurs. «Pour une livraison à l'étranger, le client devrait demander une autorisation, payer des droits d'accises et d'autres taxes. Au final, ce n'est intéressant ni pour lui, ni pour nous», explique-t-on chez Kemp-Lorang & fils.

De toute manière, les entreprises luxembourgeoises ont assez à faire dans le pays. Et comme l'accord de principe issu de la réunion tripartite prévoit d'accorder une réduction de 15 centimes par litre de mazout, le téléphone va certainement sonner encore plus dans les semaines à venir.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.