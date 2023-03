La collection pleine de punch d'un fan de boxe mosellan

Le Mosellan Adrien Gallizzi exposera une partie de sa collection consacrée à la boxe ce samedi 4 mars au Kinépolis de Thionville, dans le cadre de la sortie de Creed 3, neuvième film de la série des Rocky.

Pascal MITTELBERGER Le Mosellan Adrien Gallizzi exposera une partie de sa collection consacrée à la boxe ce samedi 4 mars au Kinépolis de Thionville, dans le cadre de la sortie de Creed 3, neuvième film de la série des Rocky.

Ce mercredi 1er mars, Creed 3 sort sur grand écran. C'est le neuvième opus de la série cinématographique Rocky, initiée par Sylvester Stallone en 1976. En 2023, l'étalon italien ne figure plus au casting. Mais le film devrait tout de même, ravir les fans de la série et de la boxe en général.

Celles et ceux qui iront le voir au Kinépolis de Thionville ce samedi 4 mars auront droit à un échauffement sympathique. En effet, le hall du complexe cinématographique accueille, du début d'après-midi jusqu'en soirée, une exposition de tenues et accessoires portés par les meilleurs boxeurs, très majoritairement français, qui cumulent les titres continentaux et mondiaux : Sofiane Oumiha, Yvan Mendy, Mohamed Mimoune, Zakaria Attou, Bilel Kjitou, Michel Soro, Ahmed El Moussaoui ou encore David Papot.

Le déclic en 2000 avec Brahim Asloum

Cette collection appartient à Adrien Gallizzi, Mosellan de 35 ans, originaire de Forbach. Le sous-sol de sa maison est devenu, au fil des années et des «cadeaux», un véritable petit musée consacré à sa passion. Sur les murs sont accrochées, sous des cadres en verre, les tenues de combat qu'il a reçues. Des mannequins en sont aussi habillés. Sa bibliothèque est remplie de livres, de magazines, de K7 VHS consacrés au noble art. Il y a aussi des gants dédicacés posés çà et là, des photos et des tickets de galas de boxe.

Adrien Gallizzi a transformé toute une pièce de son sous-sol en petit musée de la boxe.

Des gants de boxe, justement, Adrien n'en a jamais enfilé. Il n'est jamais monté sur un ring pour combattre, n'a jamais pratiqué la discipline. «Je suis fan de boxe depuis 2000, quand Brahim Asloum est devenu champion olympique à Sydney. Sa victoire a été le déclic. Après ça, j'ai suivi toute sa carrière et je me suis intéressé à toute la boxe en général.»

Une collection à la maison

Il vit d'abord sa passion sur le petit écran, les yeux rivés sur Canal+ des nuits entières lorsque les gros combats sont diffusés sur la chaîne cryptée. En 2012, il assiste enfin à son premier combat. Et quel combat! Il s'agit du championnat du monde des poids lourds entre l'Ukrainien Vladimir Klitschko et le Français Jean-Marc Mormeck, à Düsseldorf. Puis, petit à petit, germe l'idée de collectionner des objets.

Je leur ai envoyé un message via Instagram. J'y suis allé au culot, en demandant tout de suite un souvenir. Adrien Gallizzi

« J'avais en tête d'avoir un espace dédié à ma passion. Ça s'est concrétisé en 2020, quand j'ai acheté ma maison. J'ai commencé à solliciter les boxeurs en juin de cette année-là », se souvient-il. Adrien n'a alors aucun contact dans le milieu. «Je leur ai envoyé un message via Instagram. J'y suis allé au culot, en demandant tout de suite un souvenir.» La méthode ne heurte pas les boxeurs. «90% sont contents d'offrir des choses à des gens qui les soutiennent.»

Une page Instagram en attendant un vrai lieu d'exposition

Les trois premiers à répondre favorablement à la demande d'Adrien sont Yvan Mendy, Zakaria Attou et Mohamed Mimoune. «Ils sont tous les trois très respectés dans le milieu de la boxe, autant pour leur carrière que pour leurs qualités humaines. Ça m'a très vite ouvert des portes, ça a fait effet boule de neige», explique le Mosellan.

A ce jour, 36 boxeurs ont envoyé une tenue, des gants ou un autre accessoire à Adrien. Qui a évidemment essayé de contacter Tony Yoka. «Il ne répond pas, je ne sais même pas s'il voit mes messages avec toutes les personnes qui s'occupent de ses réseaux», sourit-il.

Pour partager sa passion, le Forbachois a créé une page Instagram : boxe_expo_culture_57. Et comme la pièce de son sous-sol affiche complet et que les tenues continuent de s'accumuler dans des caisses en plastique, Adrien ambitionne désormais de trouver un lieu d'exposition permanent pour sa collection. «J'ai envie de la partager avec tous les passionnés et de promouvoir la boxe. Mais je n'ai pas les moyens de payer un local. J'ai eu des contacts avec des municipalités, mais ça n'a jamais abouti…»

Ça ne me dérangerait pas d'installer ma collection au Luxembourg. Adrien Gallizzi

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seraient l'occasion idéale de voir son projet se concrétiser dans la région. «Yutz a été retenue dans le cadre du programme Terre de Jeux pour accueillir des délégations étrangères de boxeurs qui se prépareront aux JO», rappelle-t-il. «Mais ça ne me dérangerait pas d'installer ma collection au Luxembourg, embraie-t-il. D'ailleurs, deux boxeurs sous licence luxembourgeoise ont enrichi sa collection: Bakary Samaké et Souleimane Mohammedi.» A bon entendeur…



