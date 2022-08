Que vous ayez prévu de vous rendre au match du FC Metz, de profiter du grand concert des Fêtes de la mirabelle, ou tout simplement d'aller flâner à Metz ce samedi 27 août, mieux vaudra prendre vos dispositions pour circuler et vous stationner.

Match du FC Metz et Fêtes de la mirabelle

La circulation à Metz sera très compliquée samedi 27 août

Que les automobilistes en soient conscients : mieux vaudra être patient samedi 27 août sur les routes de Metz. La ville sera en effet le théâtre de plusieurs événements simultanés, qui engendreront bien des difficultés de circulation et de stationnement.

Et ces perturbations ne se limiteront pas à la seule soirée. En effet, initialement prévu à 19h, le coup d'envoi du match à domicile du FC Metz, qui l'opposera à Dijon, a été avancé à 15h sur demande de la préfecture de Moselle. De quoi éviter un trop-plein de véhicules en fin d'après-midi, même s'il restera compliqué de se déplacer en voiture.

Aux alentours du stade Saint-Symphorien, le plan de circulation sera modifié à partir de midi, dans le but de fluidifier le trafic. Une procédure déjà expérimentée lors des derniers matchs de la saison dernière, qui entraîne notamment la fermeture de la voie d'accès à l'île Saint-Symphorien depuis Metz par le rond-point Kennedy. Pour s'y rendre, il conviendra donc de passer par Longeville-lès-Metz ou le Ban-Saint-Martin, ou depuis la sortie 31 de l'A31 lorsque l'on vient du sud de Metz.

Des transports en commun gratuits et renforcés

Pour se rendre à Metz, il sera possible d'emprunter le boulevard Saint-Symphorien depuis Longeville-Lès-Metz ou le Ban-Saint-Martin, bien que cet itinéraire soit déconseillé par la préfecture. La ligne 11 du réseau de transport urbain Le Met' sera déviée dans les deux sens de circulation à partir de 12h. Côté stationnement, il est conseillé aux automobilistes souhaitant se rendre au match de se garer en périphérie de l'île.

Quand bien même le coup de sifflet final aura retenti au stade Saint-Symphorien, il n'en sera pas de même pour les perturbations du trafic routier. Le «Grand soir Mirabelle», comprenant notamment un concert gratuit de Cascadeur et d'Hoshi ainsi qu'un feu d'artifice au plan d'eau, viendra conclure les Fêtes de la mirabelle qui battent leur plein depuis le 20 août.

Générant une forte affluence, l'événement fera donc également l'objet d'une modification du plan de circulation. Alors que, dès 7h, le stationnement et la circulation seront interdits allée du Bras Mort, le plus gros des perturbations interviendra aux alentours de 17h avec la fermeture du boulevard Poincaré et de l'allée Victor Hégly, la fermeture du parking République, de la promenade Hildegarde et du boulevard Clémenceau entre le rond-point JFK et le pont Déroulède et la rue de la Garde. Enfin, l'échangeur Metz centre de l'A31 sera fermé dans les deux sens à partir de 18h, et des déviations seront mises en place.

Pour faciliter les déplacements dans la ville, les transports en commun seront gratuits dès 14h, et leurs horaires de passage renforcés. Pour les lignes de Mettis A et B, la fréquence sera même doublée entre 21h et minuit. Des conseils pour s'organiser au mieux en vue de cette soirée sont disponibles sur le site de la Ville de Metz.

