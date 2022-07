La côte belge est rapidement accessible aux Luxembourgeois et constitue une destination de vacances très appréciée. Outre le tourisme, l'art y joue un rôle important.

Knokke-Heist et Ostende

La «Belsch Plage» a plus à offrir que la mer

Liz MIKOS La côte belge est rapidement accessible aux Luxembourgeois et constitue une destination de vacances très appréciée. Outre le tourisme, l'art y joue un rôle important.

Pour les familles luxembourgeoises, elle est sans doute l'une des destinations de vacances les plus classiques: la côte belge. Après tout, elle est très proche du Grand-Duché, non seulement géographiquement, mais aussi dans sa mentalité, comme le souligne Dirk Martel, porte-parole de l'Office du tourisme de la côte belge, lors d'une visite à Knokke-Heist et Ostende.

«En particulier en ce qui concerne la gastronomie, nous sommes très proches des Luxembourgeois ici. Nous aimons savourer de bons repas et nous préférons partager ce moment avec nos amis et notre famille», compare-t-il à la clientèle sans doute la plus importante de la côte et à ses habitants.

Mais pour maintenir ce lien, il faut aussi proposer aux gens des nouveautés pour qu'ils aient envie de revenir dans leur lieu de vacances proche. Car la côte belge a bien plus à offrir que de délicieuses «croquettes de Garnaal», même si celles-ci valent déjà le déplacement.

Les «croquettes de Garnaal» sont un plat traditionnel de la côte belge. Photo: LW





Fun fact culinaire Chaque pays a ses habitudes, et cela vaut aussi pour la nourriture. Saviez-vous que le poulet avec de la compote de pommes et des frites est un plat typique pour les enfants en Belgique? La présence de frites dans le menu n'est pas un hasard. À la question de savoir si, pour les Belges, la pomme de terre frite ne peut vraiment pas manquer dans un plat, Dirk Martel et le photographe Olivier Depaep ont répondu: «Bien sûr que non! Elles sont délicieuses et accompagnent tous les plats!». Olivier Depaep ajoute en riant: «D'accord, sauf peut-être au petit-déjeuner».

Ainsi, si vous voulez en voir plus que d'habitude, vous devez donc savoir ce qu'il y a à découvrir sur la côte belge, en plus du magnifique spectacle déjà offert par la mer. Surtout lorsque le temps vient chambouler les plans de vacances. En effet, qui n'a pas déjà vécu cette situation: les maillots de bain sont tout en haut de la valise, tout le monde est prêt à sauter dans l'eau froide - et voilà qu'il se met à pleuvoir des cordes. Et maintenant ?

Bien entendu, les voyageurs peuvent simplement enfiler leur veste de pluie et respirer l'air marin dans des conditions un peu plus humides. Mais ceux qui préfèrent avoir les pieds au sec trouveront d'autres occupations, tant à Knokke-Heist qu'à Ostende, notamment pour les amateurs d'art.

L'art le long de la côte

Cet été, les amateurs de photographie moderne ne devraient pas manquer une excursion à Knokke-Heist. Ici, 300 œuvres de l'emblématique photographe germano-australien Helmut Newton sont exposées. L'artiste, décédé en 2004, a fait office de pionnier pendant cinq décennies dans un domaine souvent sous-estimé à l'heure des smartphones et d'Instagram. D'où, entre autres, l'appel lancé par les exposants aux visiteurs: «Vous devez vous replonger dans l'époque d'Helmut Newton en regardant les photos. Il a provoqué et n'a pas seulement testé les limites, il les a dépassées. Il était un pionnier de son époque».

L'exposition peut encore être visitée jusqu'au 23 septembre. Nous avons toutefois un petit conseil à donner aux futurs visiteurs: même s'il ne pleut pas, prenez une fine veste avec vous. Pour protéger les photographies, les températures dans les halls de l'Expo sont un peu plus fraîches.

Avec plus de 85 galeries d'art et de nombreuses sculptures, Knokke-Heist offre un large choix de trésors culturels. Le long de la côte, on est particulièrement fier des artistes régionaux, comme les habitants d'Ostende avec l'artiste James Ensor, décédé en 1949. La maison dans laquelle il a vécu de 1917 à sa mort a été conservée dans son état d'origine et peut être visitée jusqu'à aujourd'hui.

Visiter la maison de James Ensor, ce n'est pas seulement voir ses œuvres, c'est aussi se plonger dans l'univers de l'artiste. Photo: Nick Decombel

«Nous voulons que les gens fassent l'expérience de James Ensor plutôt que de se contenter de regarder ses tableaux», explique l'exposant. C'est la raison pour laquelle l'entreprise a acquis les bâtiments adjacents et créé un centre d'expérience interactif dans les locaux, afin que les visiteurs puissent véritablement s'immerger dans le monde de l'artiste.

Les amateurs d'art contemporain ne repartiront pas les mains vides à Ostende. En effet, non seulement les galeries et les musées, mais aussi la ville elle-même deviennent le théâtre d'œuvres colorées. Plusieurs façades ont été transformées en œuvres de street art («The Crystal Ship») par des artistes renommés et peuvent être admirées tout simplement en se promenant. Les peintures murales forment en effet un parcours artistique qui ne se limite pas au centre-ville, mais qui fait le tour d'Ostende.

Les peintures murales forment un parcours artistique autour d'Ostende. Photo: Jules Cesure

Loin de l'agitation

Après avoir nourri l'estomac, le cerveau et les sens, voici un autre aspect décisif de vacances réussies: le repos. Que ce soit à la plage, en faisant du shopping ou en partant à la découverte, chacun a ses préférences en matière de déconnexion. Mais pour ceux qui souhaitent s'éloigner un peu de l'agitation touristique, il est préférable de découvrir la côte par soi-même plutôt que de suivre les conseils d'un guide de voyage imprimé.

Lors d'un tour avec son appareil photo, le photographe Olivier Depaep a découvert quelques coins tranquilles où l'on peut s'isoler et respirer à Knokke-Heist.

Un peu caché, non loin de la côte, on peut monter quelques marches et découvrir déjà le premier secret qu'il a capturé avec son objectif. Il s'y trouve une statue qui ressemble à deux sauveteurs. Assez proche pour ne pas avoir à marcher trop loin, assez éloignée pour trouver un peu de calme.

Si cela n'est pas encore assez calme, il faut aller voir la Dominicanenkerk, c'est-à-dire l'église des Dominicains. Les bancs de la cour intérieure invitent à s'asseoir un instant et à profiter du silence. Certains s'assoient avec un livre, d'autres prennent simplement un peu de soleil - l'essentiel est de ne pas se presser.

Les bancs de la cour intérieure invitent à s'asseoir et à profiter du silence. Photo: LW

Et pour ceux qui ont besoin d'action?

Pour ralentir et se détendre, certains ont besoin d'une bonne dose d'aventure et d'adrénaline plutôt que de simplement flâner. Un conseil donc à tous ceux qui aiment troquer leur serviette de plage contre une planche de surf: La meilleure saison pour surfer sur la côte belge est l'hiver, comme le révèle Olivier Depaep, lui-même surfeur. Cela ne veut pas dire que c'est impossible pendant les autres saisons, mais les meilleures vagues que la côte belge a à offrir se surfent en janvier et en février.

Il ne faut alors pas s'étonner de voir les plages nues. Là où le sable est maintenant parsemé de petites cabanes, il y a un vide sidéral en hiver. Les cabanes ne sont là que d'avril à mi-octobre.

Pourquoi Knokke-Heist et non Knokke? En fait, la réponse est très simple: le nom complet de la commune est Knokke-Heist. Mais la plupart des gens ne parleraient que de «Knokke», comme le sait Dirk Martel. Jusqu'à récemment, les habitants du quartier de Heist étaient en effet considérés comme une société plutôt fermée. Il s'agissait du quartier des pêcheurs. «Ce n'est que depuis que les jeunes achètent un appartement à Heist, parce qu'ils ne peuvent souvent pas se le permettre dans le quartier de Knokke, que les pêcheurs sont devenus plus ouverts aux autres parties de la société. Entre-temps, ils aiment raconter et expliquer leur folklore aux autres», se réjouissent les experts en tourisme de cette évolution.

Un bateau de pêche à Ostende Photo: LW

Informations de voyage Comment s'y rendre: En voiture par l'A6 en direction de la Belgique, puis par l'A4 belge. La durée du trajet est de 3,5 à 4 heures. En bus et en train, le trajet dure environ une heure de plus. Hébergement: L'Hôtel Britannia est sans doute à Knokke le modèle de l'architecture anglo-normande du bord de mer. Les chambres spacieuses de style anglais ainsi que la bibliothèque confortable offrent aux hôtes une ambiance luxueuse et moderne. belgischekueste.be / hotelbritannia.be

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



