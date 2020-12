Pour faire respecter l'obligation de quarantaine imposée aux personnes revenant de zone rouge, la police fédérale annonce jeudi un durcissement des vérifications sur les autoroutes, mais aussi les gares et les aéroports du pays.

La Belgique renforce ses contrôles aux frontières

(Jmh) - La décision, prise mercredi par le Premier ministre De Croo, d'imposer une quarantaine à toute personne de retour en Belgique d'un séjour en zone rouge de plus de 48 heures s'applique dès ce jeudi. Conséquence directe, la police de la route, la police des chemins de fer et la police aéronautique renforcent leurs contrôles.

Selon les indications fournies jeudi par la police fédérale, plus de vérifications «aléatoires» aux passages de frontières, dans les gares et les aéroports seront effectuées. «Nos policiers vérifient si les automobilistes qui entrent dans le pays ont bien rempli le Passenger Locator Form», indique un porte-parole cité par l'agence Belga qui précise que «pour les voyageurs non belges qui entrent en Belgique depuis une zone rouge, ils vérifient également l’attestation d’un test PCR récent négatif».

Selon les décisions adoptées mercredi, les personnes revenant de zones rouges devront passer un test le premier et le septième jour de quarantaine. Les voyageurs qui viennent de ces zones mais qui y ont séjourné moins de 48h en sont exemptés. Cette annonce intervient alors que le pays enregistre une moyenne de 1.790 nouvelles infections par jour, selon les données de l'institut de santé publique Sciensano et qu'il figure parmi les pays où le virus a été le plus actif.

