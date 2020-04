Ce mercredi 1er avril marque une grande première technologique dans la verte province. Choisies par l'opérateur historique Proximus parmi 30 communes à travers la Belgique, Arlon, Bastogne, Marche et Vielsalm vont désormais pouvoir bénéficier du réseau à haut débit.

Grande Région 1

La 5G arrive en province de Luxembourg

Jean-François COLIN Ce mercredi 1er avril marque une grande première technologique dans la verte province. Choisies par l'opérateur historique Proximus parmi 30 communes à travers la Belgique, Arlon, Bastogne, Marche et Vielsalm vont désormais pouvoir bénéficier du réseau à haut débit.

La province de Luxembourg n'en est pas à un paradoxe près. Alors que des «zones blanches» subsistent encore çà et là, quatre de ses communes parmi les plus peuplées viennent en effet d'être choisies pour le déploiement de la technologie 5G. A l'initiative de cette grande première dans le royaume, le groupe Proximus, ex-Belgacom, première entreprise de télécommunications du pays.

Ainsi, dès ce mercredi, les habitants d'Arlon, Bastogne, Marche et Vielsalm pourront «obtenir des vitesses de surf pouvant atteindre jusqu'à dix fois celles des réseaux 4G existants», précise Proximus à nos confrères de La Meuse. L'opérateur historique, qui est aussi le leader du marché en Belgique, confie son ambition de «construire le meilleur réseau Gigabit de Belgique.» Appartenant à 53,5% à l'État belge, Proximus devance ainsi ses deux concurrents directs, Orange et Base, qui n'ont pas encore officialisé le déploiement d'un réseau 5G.

Attention cependant, la 5G ne sera accessible que via un abonnement spécifique et un smartphone acceptant cette nouvelle technologie. Sur son site internet, Proximus évoque un produit baptisé «Mobilus 5G unlimited» au prix forfaitaire de 49,99 euros par mois.

Du côtés des autorités locales, cette arrivée est perçue comme une surprise, à l'image de Vincent Magnus (cdH). Le bourgmestre d'Arlon «prend acte» et «espère que le service sera meilleur pour les citoyens.» Mais l'élu social-chrétien, cité dans La Meuse, estime «avoir entendu beaucoup de choses sur le développement de cette technologie» et estime «avoir un devoir de prudence», avouant «ne pas être médecin et suivre les avis des experts à ce sujet.»

Développement de la fibre En même temps que le déploiement de la 5G dans 30 communes belges, Proximus annonce sa volonté d'accélérer son programme lié à la fibre. D'ici 2025, l'opérateur entend raccorder 2,4 millions de foyers d'ici 2025, soit 800.000 de plus que son plan initial.

