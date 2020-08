Le groupe sidérurgique, déjà installé à Dudelange, vient officiellement de reprendre les commandes du site de production de rails pour le TGV notamment. Un soulagement pour les quelque 400 salariés lorrains de l'usine de la Fensch.

L'usine de rails de Hayange dans le giron de Liberty

Patrick JACQUEMOT Le groupe sidérurgique, déjà installé à Dudelange, vient officiellement de reprendre les commandes du site de production de rails pour le TGV notamment. Un soulagement pour les quelque 400 salariés lorrains de l'usine de la Fensch.

Il y a eu un peu de suspense, mais c'est fait : le ministre de l'Economie français, Bruno Le Maire, vient de donner son accord pour que Liberty Steel reprenne officiellement possession de l'usine à rails de la vallée de la Fensch, jusqu'alors propriété de British Steel, en faillite et passé sous la coupe d'un groupe chinois. L'annonce était attendue depuis fin juillet, date à laquelle le tribunal de grande instance de Strasbourg avait validé les reprises non seulement de l'usine de Hayange mais aussi de l'aciérie Ascoval (installée dans le département du Nord).

Le repreneur s'est engagé à investir 65 millions d'euros sur les deux sites français. Mais déjà, avec cet atout dans sa manche, Liberty est assuré de fournir ses clients en «rails verts». En effet, les productions sortant de l'usine mosellane sont réputées «plus écologiques et moins émettrices de carbone, car utilisant des fours électriques et le recyclage des ferrailles et rails». Une production dont, à partir de septembre 2020, devrait bénéficier prioritairement SNCF Réseau pour l'entretien et la construction des lignes grande vitesse. Une commande de 140.000 tonnes étant à honorer.

Cette reprise groupée, par Liberty Steel, des sites d’#Ascoval et d’Hayange fournira des rails plus écologiques. Elle est exemplaire des enjeux de relocalisation et de décarbonatation de notre industrie portés par le #PlanDeRelance. pic.twitter.com/yyBwoT6xZ9 — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) August 14, 2020

Le plan de reprise validé permettra notamment la sauvegarde de 270 employés chez Ascoval qui, après avoir reçu 150 millions d'euros d'investissements ces dernières années, possède une capacité de production d'environ 600.000 tonnes de blooms d'acier et autres produits forgés à partir de ferraille recyclée. A charge pour ce site d'alimenter en acier l'usine de Hayange et ses 430 salariés. Une unité capable de sortir plus de 300.000 tonnes de rails à l'année.

Présent désormais dans sept pays européens, Liberty Steel emploie 14.000 personnes. Un effectif incluant les personnels de l'usine de Dudelange, rachetée à ArcelorMittal. Soit une capacité totale de laminage de 10 millions de tonnes d'acier par an.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.