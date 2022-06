40 % des 12.720 familles monoparentales que compte le Grand-Duché du Luxembourg sont particulièrement exposées au risque de pauvreté. 19,4% d’entre elles vivent actuellement dans un logement insalubre.

Avec Caritas Luxembourg

L'IKEA d'Arlon s'engage pour les familles monoparentales

Simon Laurent MARTIN

Le Luxembourg est l'un des pays les plus riches au monde, c'est un fait. Par cette réputation qui colle au pays depuis des dizaines d'années, on peine à croire que des personnes vivent dans la plus grande précarité. C'est pourtant une réalité et les différentes données et initiatives comme les boutiques solidaires évoquées récemment sur notre site ne font que renforcer ce constat interpellant. Ainsi, selon le Statec, près de 18% de la population luxembourgeoise se trouvait à la limite de la pauvreté en 2019.

Pire encore, en 2020, près de 12% de la population active vivait en dessous du seuil de pauvreté. Parmi les publics les plus à risque ou les plus précarisés, on retrouve notamment les familles monoparentales. En effet, 40 % des 12.720 familles monoparentales que compte le Grand-Duché du Luxembourg sont particulièrement exposées au risque de pauvreté. Par ailleurs, 19,4% d’entre elles vivent actuellement dans un logement insalubre.

C'est dans ce contexte que le magasin IKEA d'Arlon (Belgique), situé à la frontière luxembourgeoise, ainsi que Caritas Luxembourg ont décidé de s'unir pour sensibiliser le public aux trop nombreuses difficultés rencontrées par les familles monoparentales luxembourgeoises dans leur recherche d'un logement décent.

Des dons et des bons d'achats

En réalité, la célèbre enseigne suédoise est active depuis un certain temps dans la lutte contre la précarité et l’aide aux personnes dans le besoin. En effet, en lançant son projet «Bienvenue chez vous» en 2021, IKEA Belgique souhaitait mettre un point d'honneur à la défense des familles plus vulnérables. L’aide du géant du mobilier et de la décoration se traduit concrètement par des dons financiers permettant d’acquérir des kits d’ameublement de base pour un nouveau chez-soi, l’aménagement d’espaces d’accueil temporaires pour les parents isolés ainsi que le volontariat, durant leurs heures de travail, de collaborateurs d'IKEA. Par exemple, les locaux et chambres de «La Maison du Pain» à Virton (Belgique), une maison d'accueil pour femmes, ont été complètement rafraîchis, grâce à l'aide de la marque jaune et bleue et de ses collaborateurs.

Mais en se liant avec Caritas Luxembourg, l'IKEA arlonais souhaite désormais apporter son aide au Grand-Duché, où la problématique est occultée. «Il est apparu durant la pandémie que les personnes les plus doublement touchées par les conséquences de la crise étaient les jeunes et les familles monoparentales. On a ensuite mené plusieurs recherches afin de spécifier les besoins pour ensuite construire le projet avec Caritas», indique Arantxa Gurtubay, responsable durabilité pour IKEA Belgique.

Des conditions de vie très précaires

Pierre angulaire du projet «Bienvenue chez vous»: l'aide à l'ameublement. «On s'est rendu compte, lors de nos recherches et dans le cadre du service ambulatoire notamment, que plusieurs familles vivaient parfois dans des conditions particulièrement précaires ou même indécentes: pas de frigo ou même de toilettes, lit en mauvais état, moisissures, absence de lave-linge, etc.», note Faruk Licina, directeur de Caritas Luxembourg.

L'aide d'IKEA est donc arrivée à point nommé. «Ils nous ont mis à disposition des bons d'achats d'une valeur totale de 10.000€ ainsi que 17.000€ en dons financiers pour aider les familles monoparentales», précise Caroline Theves, responsable des relations externes pour Caritas Luxembourg.

Une somme rondelette qui a permis de venir à la rescousse de ménages qui en avaient cruellement besoin. «Nous avons déjà pu aider une vingtaine de familles, notamment deux où il s'agit d'un père vivant seul avec ses enfants. Concrètement, nous avons pu leur acheter des lits ou encore des armoires pour aménager leur appartement. Certaines familles bataillent tellement pour trouver un logement au Luxembourg qu'elles n'ont finalement plus d'argent pour le meubler. Le profil des familles concernées? Celles-ci viennent d'un peu partout dans le monde: du Portugal, d'Albanie, du Kosovo mais également des familles ukrainiennes ou venues d'Afrique et de Syrie», détaille le directeur de Caritas Luxembourg.

Rendre le phénomène davantage visible

Au total, une somme d'environ 12.000€, sur les 27.000€ versés par Ikea, a été dépensée. «Au regard de la crise actuelle qui semble se poursuivre, cette aide est clairement la bienvenue», ajoute-t-il. «Nous sommes conscients que ce don financier ne va clairement pas résoudre la problématique», précise Arantxa Gurtubay. «Toutefois, nous voulons rendre ce phénomène davantage visible du grand public».

C'est ainsi que depuis ce mercredi 1er juin, journée mondiale des parents des Nations unies, un espace d'exposition a été aménagé dans les immenses travées de l'IKEA d'Arlon où des dizaines de milliers de clients, dont 60% de Luxembourgeois, déambulent chaque semaine. Chaque visiteur passera donc devant cet espace du magasin où sont notamment exposés les chiffres de la précarité des familles monoparentales. Le témoignage poignant d'une mère célibataire vivant au Luxembourg est également diffusé. «Nous invitons notamment chacun de nos visiteurs à se lancer dans une action de volontariat comme la plupart de nos collaborateurs le font désormais. Les premières initiatives de volontariat au Luxembourg impliquant nos collaborateurs auront lieu en octobre», commente Colombine Nicolay, PR Leader pour IKEA Belgique.

Crédit: IKEA Belgique

«Ceux-ci sont très intéressés pour apporter leur aide, que ce soit pour remettre de la peinture dans des habitations délabrées ou encore installer et monter des meubles. Les plannings de volontariat sont à chaque fois remplis en un temps record. C'est tellement inspirant», se réjouit Christopher Burman, store & market manager de l'IKEA d'Arlon.

