Face à la crise de l'immobilier au Grand-Duché, de plus en plus de citoyens s'installent de l'autre côté de la frontière. Mais cette migration engendre à son tour une hausse des prix de l'autre côté de la Moselle.

Grande Région 2 min.

L'exode des Luxembourgeois vers l'Allemagne

Face à la crise de l'immobilier au Grand-Duché, de plus en plus de citoyens s'installent de l'autre côté de la frontière. Mais cette migration engendre à son tour une hausse des prix de l'autre côté de la Moselle.

(m.d. avec Thomas Klein) Avec des maisons vendues entre 900.000 et 1,3 million d'euros, les résidents portugais ne sont pas les seuls à quitter le Luxembourg pour trouver un logement abordable. Plus de 70.000 citoyens luxembourgeois ont passé la frontière pour s'installer ailleurs dans la Grande Région.

Si la France arrive en tête des pays d'accueil, avec 28.000 ressortissants du Grand-Duché, l'arrondissement de Trèves-Sarrebourg en Allemagne n'est pas en reste question installation. En neuf ans, le nombre de citoyens luxembourgeois s'y étant installés a presque doublé, passant de 2.295 en 2011 à 4.430 en 2020.

La Rhénanie-Palatinat est particulièrement attractive, et les plaques d'immatriculation luxembourgeoises se multiplient aux abords des maisons de Wincheringen, Merzkirchen, Nittel, Perl et Palzem. «La proximité de la frontière est le critère décisif», explique Raimund Müller. Le directeur de l'agence immobilière Immobilien Müller, basée à Trèves, précisant que les Luxembourgeois continuent d'aller dans leur pays d'origine pour y travailler ou voir famille et amis.

Cette émigration immobilière n'est pas toujours vue d'un très bon œil par les citoyens du land. En effet, cet afflux a fait grimper les prix. «Dans les communes désormais, on peut difficilement avoir une maison à moins de 600.000 euros», estime Raimund Müller en indiquant qu'auparavant «les propriétés ne valaient même pas la moitié de cette somme». A en croire son confrère Walter Voigt, la tendance est à la hausse dans beaucoup de communes frontalières. «À Trèves, les copropriétés coûtent désormais aussi jusqu'à 5.000 euros par mètre carré», estime le directeur général de l'agence immobilière Immobilien Voigt. A Perl, il faut compter entre 4.000 et 4.500 euros. Un prix en deçà du marché luxembourgeois, mais qui bat des records en Allemagne.

Cependant, certaines familles luxembourgeoises décident également de revenir au Grand-Duché après quelques années. «Surtout quand ils ont des enfants», note Christian Wilhelmus, directeur général du département courtage de la société immobilière Gilbers & Baasch.

Le système scolaire luxembourgeois et les crèches du pays les pousseraient selon lui à se tourner de nouveau vers leur pays d'origine. «Mais dans la situation actuelle, beaucoup se retrouvent à devoir continuer de payer leur prêt en Allemagne.» Un sacrifice visant à «éviter les longues distances et optimiser la garde des enfants», selon le courtier.

Pour rappel, le gouvernement du Grand-Duché s'est doté d'un Fonds spécial de développement pour accroitre l'immobilier «abordable» qui a déjà permis de financer 300 projets. Soit 3.125 appartements ou maisons accessibles au plus grand nombre en un an. «D'ici 2025, les différents acteurs prévoient de livrer plus de 4.000 logements supplémentaires», a promis le ministre du Logement, Henri Kox (Déi Gréng).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.