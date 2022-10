Plusieurs centaines d'enseignants de la province belge de Luxembourg ont manifesté à Namur. Outre une pénibilité accrue du travail accentuée par la pénurie de personnel, ces derniers dénoncent également les départs massifs d'enseignants belges pour le Luxembourg.

Manifestation ce jeudi

«L'exode des enseignants belges au Luxembourg? Une réalité»

Simon MARTIN Plusieurs centaines d'enseignants de la province belge de Luxembourg ont manifesté à Namur. Outre une pénibilité accrue du travail accentuée par la pénurie de personnel, ces derniers dénoncent également les départs massifs d'enseignants belges pour le Luxembourg.

Ce jeudi a eu lieu une gigantesque manifestation des enseignants en Belgique, plus précisément à Namur, dans la capitale wallonne. Ils étaient entre 8.000 et 13.000 à dénoncer le projet d'évaluation pour les enseignants souhaité par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces derniers déplorent également une surcharge de travail administratif et des classes ainsi que des incertitudes concernant l'avenir de l'enseignement qualifiant.

Au niveau de la province belge de Luxembourg, frontalière au Grand-Duché, le mouvement a également été largement suivi. Selon Francis Penning, secrétaire permanent pour le syndicat de la CSC-Enseignement, 300 enseignants se sont rendus en train ou par leurs propres moyens à la manifestation ayant eu lieu ce jeudi. Outre les problèmes cités ci-dessus, la province doit aussi composer avec un problème supplémentaire: l'exode des enseignants vers le Grand-Duché, bien plus attractif.

Comme le personnel infirmier

Cette situation n'est pas que propre à la Belgique et, comme nous l'avons déjà expliqué sur notre site, concerne aussi les départements français voisins du Luxembourg. De plus, elle touche également d'autres secteurs comme celui du personnel de soins infirmiers. «Effectivement, pour ce qui est du métier d'enseignant, celui-ci est vraiment en tension», constate Francis Penning. «Fatalement, le différentiel entre le salaire luxembourgeois et le salaire belge fait qu'un certain nombre d'enseignants de la province n'hésitent pas à faire quelques kilomètres de plus.»

Face à la crise énergétique et la hausse des prix en découlant, le syndicaliste explique donc que le calcul est vite fait. «Surtout dans une province rurale comme celle du Luxembourg où l'offre des transports publics est moins développée. C'est bien simple, un jeune enseignant gagnera environ 2.000€ net en Belgique. Au Luxembourg, on peut quasi multiplier ce chiffre par deux.»

Nommer des enseignants plus rapidement

Une rémunération sur laquelle ne peut évidemment pas s'aligner la Belgique. Dès lors, comme avec les infirmières, comment éviter l'exode massif des enseignants belges au Grand-Duché? «En réalité, le salaire n'est pas au coeur de nos revendications», assure Francis Penning. «Pour nous, il y a d'autres urgences. Mais ce qui permettrait en tout cas de les retenir, c'est la ″statutarisation″ de leur travail et de leur permettre d'avoir une sécurité d'emploi. Sans oublier une meilleure offre de services publics en ce qui concerne les déplacements.»

Qu'entend-on par ″statutarisation″? «Un enseignant qui entre dans le métier est bien souvent intérimaire et cumule parfois des charges dans plusieurs établissements, une situation précaire donc. Il faudrait permettre la nomination des enseignants bien plus rapidement qu'à l'heure actuelle». Question chiffres, difficile de quantifier la pénurie qui touche actuellement la province belge de Luxembourg. «Il n'empêche que les départs d'enseignants belges pour le Luxembourg sont une réalité», ajoute Francis Penning.

Déjà à Bruxelles en février dernier, Mons en mars, Liège en mai, les syndicats enseignants se sont donc à nouveau réunis ce jeudi à Namur. «Les revendications sont toujours les mêmes depuis le début. Le gouvernement n'a toujours pas fait de proposition suffisamment convaincante pour rassurer le monde enseignant. La colère est de plus en plus grande, certaines écoles ont d'ailleurs débrayé aujourd'hui, faute de personnel. Des prochaines actions? Nous attendons d'abord un retour du gouvernement.»



