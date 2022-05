Le gouvernement Di Rupo est en conclave budgétaire avec l’ambition d’échapper à la spirale infernale de l’endettement.

505 millions d'euros à trouver

L'écrasante dette wallonne

De notre correspondant MAX HELLEFF (Bruxelles)- Les comptes de la Wallonie sont plus que jamais dans le rouge. Par le passé, c'est sa difficulté à retrouver la prospérité perdue avec le charbon et l'acier qui mettait en avant ses problèmes de trésorerie. Aujourd'hui, le covid et les inondations de la mi-juillet 2021 justifient officiellement une situation budgétaire plus que précaire.

La Wallonie a urgemment besoin d'argent Un train d'économies doit permettre à la région d'éviter d'atteindre une dette évaluée à 50 milliards d'euros en 2030.

Trois chiffres résument ce tableau : un solde brut à financer de 4,134 milliards, sachant que les recettes se montent à 15 milliards et les dépenses à 19 milliards.

Telles sont les balises qui tiennent lieu de cap au conclave budgétaire en cours. A l'entame de celui-ci, le ministre-président wallon Elio Di Rupo a promis que son gouvernement «ne laissera pas filer l'endettement». «La crise sanitaire et les inondations auront coûté, chacune, plus de 3 milliards d'euros à la Wallonie. Aujourd'hui, d'autres dépenses imprévues viennent grever le budget de la région tels l'accueil et l'accompagnement des réfugiés ukrainiens. Nonobstant les malheurs qui nous accablent, notre devoir est d'être rigoureux à l'égard de notre budget», a scandé le socialiste.

Maintenir la dette à un niveau raisonnable

Le gouvernement entend ainsi respecter la trajectoire budgétaire fixée en début de législature et maintenir la dette à un niveau supportable. Au centre du jeu, on trouve un jeune ministre, le libéral Adrien Dolimont, 33 ans, qui a succédé au départ mouvementé de l'expérimenté Jean-Luc Crucke, parti pour d’autres horizons après s'être opposé à son président et à une frange de son parti.

Pour s'en tenir au déficit initial, les ministres wallons doivent trouver impérativement dans l'immédiat 505 millions d’euros et cela alors que les taux sont à la hausse. La charge d’intérêts de la dette est aujourd'hui d'environ 600 millions d'euros, pour le régional et surtout le para-régional. La région doit de surcroît emprunter 1,5 milliard pour boucler l'exercice 2022.

Plusieurs solutions sont envisagées à ce stade, dont la mise sur pause de certaines mesures destinées – pour la énième fois – à relancer l’économie régionale. Le choix est évidemment cornélien : où placer le curseur entre l'assainissement budgétaire et les investissements qui pourraient demain relancer la machine économique (et combler le trou budgétaire)?

Un cauchemar éveillé

« La dette, commente Le Soir, c'est le gros souci wallon : elle flirte désormais avec les 30 milliards, soit 200 % des recettes régionales. Si rien n'est mis en place pour enrayer cette course folle, la barre des 50 milliards d'endettement pourrait être atteinte avant la fin de la décennie. »

Un cauchemar éveillé pour la Wallonie qui, comme Bruxelles et la Flandre, n'a cessé depuis un demi-siècle d'accumuler de nouvelles compétences au fil des réformes de l’Etat sans pour autant que les finances suivent.

Dans un premier temps, 150 millions d’euros (1 % des recettes) d'économies structurelles seront réalisés par an, pendant dix ans. Il est question aussi de limiter des subventions et des indexations. Ou encore de passer au crible les recours aux cabinets de consultance, ces derniers étant régulièrement pointés comme la source d'une gabegie sans nom.

Pour le député André Antoine (Les Engagés, opposition), le mal est profond et structurel. « La Wallonie est aux urgences budgétaires », dit-il. Il dénonce d'énormes dépenses faites sans retours suffisants et une politique de l'emploi inadéquate. Il plaide notamment pour l’instauration d'une vignette automobile wallonne, qui mettrait à contribution le portefeuille des usagers de la route. Un thème éminemment sensible en pleine crise énergétique.

