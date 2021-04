Selon la Haute autorité sanitaire française, cette formule serait trop peu efficace contre le variant sud-africain qui y circule beaucoup.

Grande Région 2 min.

L'AstraZeneca retiré des vaccinations en Moselle

Patrick JACQUEMOT Selon la Haute autorité sanitaire française, cette formule serait trop peu efficace contre le variant sud-africain qui y circule beaucoup.

(pj avec AFP) - Toujours classée en département «sous vigilance renforcée», la Moselle mène bon train sa campagne vaccinale. Et ce vendredi matin, la préfecture de la Moselle pouvait se vanter d'avoir ouvert 20 centres de vaccination sur le territoire et organisé déjà 267.918 injections anti-covid. Mais en ce milieu d'après-midi, l'humeur n'est plus à la satisfaction après un communiqué de la Haute autorité de santé que le vaccin AstraZeneca ne devait plus être employé sur le département limitrophe du Grand-Duché.

Des tests rapides par millions au Luxembourg 7,9 millions de tests rapides ont été commandés par le ministère de la Santé. De quoi faciliter et accélérer la détection des infections covid dans les écoles aussi bien que dans les hôpitaux, maisons de retraite ou salles de sport.

Un coup de tonnerre car cette formule fait partie des plus distribuées actuellement. Il va donc falloir complètement revoir les plannings d'injection. Mais la Haute autorité sanitaire se base sur ce qui n'est pour l'heure qu'une recommandation : le vaccin est trop inopérant face à la souche sud-africaine du coronavirus. Et c'est justement ce variant qui circule le plus en Moselle...

De fait, la HAS recommande de «continuer à privilégier l'accès aux vaccins» de Pfizer/BioNTech et Moderna, ainsi qu'au vaccin de Johnson & Johnson (Janssen), le quatrième à avoir été autorisé en Europe, «dès lors qu'il sera disponible». Et cela même si ce dernier fait désormais l'objet d'une étude de l'Agence européenne des médicaments. En effet, comme AstraZeneca avant lui, ce vaccin est soupçonné d'entraîner des troubles sanguins (parfois mortels) au titre d'effets secondaires.



En Moselle, le variant sud-africain représentait environ 35% des cas détectés d'infections covid fin mars. Cette proportion est encore plus importante en Guyane, à Mayotte et à la Réunion, où elle est comprise «entre 40% et 48%». Dans ces trois territoires et départements d'Outre-mer, il a également été recommandé de suspendre temporairement la vaccination avec AstraZeneca (rebaptisé depuis peu Vazevria).