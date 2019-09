L’inauguration de l’œuvre d’art située le long de l'autoroute E411 à Rochefort, est programmée au mercredi 23 octobre. Les ultimes aménagements, consistant à enlever la végétation environnante pour dégager la vue sur l’œuvre, sont prévus début octobre.

L'Arc Majeur s'offre un dernier toilettage

Jean-François COLIN L’inauguration de l’œuvre d’art située le long de l'autoroute E411 à Rochefort, est programmée au mercredi 23 octobre. Les ultimes aménagements, consistant à enlever la végétation environnante pour dégager la vue sur l’œuvre, sont prévus début octobre.

L’installation de l’Arc Majeur à Rochefort, le long de l'autoroute E411 reliant Bruxelles à Luxembourg, est presque terminée. Seuls des travaux d'aménagements restent programmés début octobre, car pour l'heure, le «petit arc» est quasiment invisible, en partie masqué par la végétation. L’inauguration est prévue pour le mercredi 23 octobre.

Mais le montage lui-même est bel et bien terminé, comme l'explique à nos confrères de La Meuse Véronique Sorlet, porte-parole de la fondation Cockerill: «A la fin de la semaine passée, on a procédé au démontage des échafaudages. D'ailleurs, nous, Cockerill, on quittera le chantier ce vendredi. Il reste à présent à espérer de la pluie, pour que l’acier corten procède à son auto-corrosion et prenne son aspect rouille.»

Cependant, quelques travaux d’aménagement restent nécessaires. Car, en raison de la végétation luxuriante, le «petit arc» n’apparaît que lorsqu’on roule pratiquement à côté dans le sens vers Luxembourg. Et c'est encore pire dans l'autre direction, vers Namur, puisque la végétation dans la berme centrale empêche simplement de voir quoi que ce soit de ce «petit arc».

«Dans la semaine du 7 au 14 octobre, le Service Public de Wallonie (SPW) doit justement procéder à des élagages», souligne Véronique Sorlet dans La Meuse. «Ça va vraiment dégager l'œuvre visuellement.»

Une zone protégée pour son aspect de pelouse calcaire

Du côté de l'administration wallonne, on relativise l'impact écologique de cette opération sur le plan de la biodiversité. «Nous sommes sur une zone protégée pour son aspect de pelouse calcaire. On va intervenir sur neuf mètres de profondeur par rapport à l’autoroute», détaille dans La Meuse Harold Grandjean, directeur des Aménagements paysagers au SPW, qui ajoute: «On va surtout toucher à des arbustes, et dégager une partie de la zone où il y a eu une prolifération de ronces. C’est surtout un entretien qui va être fait.»

L’impact de ces futurs aménagements sur la circulation devrait être limité, car le SPW prévoit que les travaux auront lieu la nuit. Une bande devrait donc être retirée à la circulation mais aux moments où le nombre de véhicule est réduit.

L’objectif est que tout doit être fini pour le 23 octobre, jour de l’inauguration de l’Arc Majeur. Cette sculpture d'acier de 200 tonnes, qui rappelle le passé industriel de la Wallonie, est l’œuvre de l'artiste français Bernar Venet. C’est un arc de 205,5 degrés réparti sur deux axes de dimensions différentes.