Les quatre tronçons de l’impressionnante œuvre d’art sont arrivés ce week-end par transport exceptionnel sur l'autoroute belge, à 100 km de Steinfort. Sur place, une grue de 750 tonnes a été nécessaire pour soulever les 400 tonnes d’acier.

L'Arc Majeur prend place sur l'E411

(DH avec VL) - Les usagers de l'autoroute E411 ont eu une belle surprise ce lundi matin. Après une fermeture ce week-end, à hauteur de Lavaux-Sainte-Anne à une cinquantaine de 50 km du Luxembourg, l'autoroute a vu une sculpture monumentale, L'Arc majeur, prendre place d'un bord à l'autre des voies de circulation.



Cette sculpture d'acier, impressionnante en tout point, est l’œuvre de l'artiste français Bernar Venet. C’est un arc de 205,5 degrés réparti sur deux axes de dimensions différentes.

L'Arc Majeur, qui rappelle le passé industriel de la Wallonie, est composé de quatre tronçons qui sont arrivés par transport exceptionnel.



A l’origine, c’est une commande de la France, jamais concrétisée, qui a amené l’artiste français Bernar Venet a imaginé cet "Arc Majeur" en 1985. L’idée a finalement été relancée en 2014 en Belgique par l’artiste...https://t.co/vuUt1ZD6md — Moncef ARFA (@MoncefArfa) August 12, 2019

Le week-end dernier, le placement du petit arc, qui pèse 40 tonnes et mesure une vingtaine de mètres de haut, a nécessité à lui des moyens hors du commun. Il est vrai que c'est au millimètre que doivent être placées les pièces de ce «monstre d'acier» réalisé dans les ateliers du groupe John Cockeril, à Seraing.



Une grue de 750 tonnes a été nécessaire pour soulever la sculpture gigantesque, la faire passer au-dessus de l’autoroute avant de la placer sur son socle. Les trois éléments du grand arc, qui mesurera 60 mètres de haut, seront assemblés la semaine prochaine mais la circulation sur l’E411 ne sera totalement coupée cette fois. Jusqu'à la mi-octobre, elle sera réduite à deux voies vers le Luxembourg et à une voie en direction de Bruxelles.

Dans l'air depuis 1984

A noter que le projet ne date pas d'hier. L'idée avait vu le jour en 1984 côté français, soutenue par le ministre de la Culture, Jack Lang. Abandonné, le projet avait refait surface en 2012 en Lorraine cette fois. Il avait un temps été question que l'œuvre vienne prendre place au-dessus de l'A31, non loin de Thionville. Là encore, faute de moyens, la raison l'avait emporté sur l'Art.



Deux ans après ce refus, la Wallonie acceptait finalement d'accueillir cette création. Restait à trouver les 2,5 millions d'euros indispensables à la finalisation du projet.

L'ancien mécène lorrain, l'industriel Bernard Serin (président du FC Metz et patron du groupe CMI) aura su se montrer fidèle, lui qui était déjà mécène potentiel en 2012. On le retrouve parmi les financeurs du dossier belge, via la fondation John Cockerill qui aura versé la plus grande part du budget nécessaire.

L'inauguration du monument aura lieu le 23 octobre prochain.