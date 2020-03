L'Allemagne bloquera toute circulation venant de Suisse et d'Autriche. Les travailleurs frontaliers français pourront passer. Le Luxembourg n'entre actuellement pas dans les restrictions mises en place à compter de lundi.

L'Allemagne ferme sa frontière avec la France

L'Allemagne bloquera toute circulation venant de Suisse et d'Autriche. Les travailleurs frontaliers français pourront passer. Le Luxembourg n'entre actuellement pas dans les restrictions mises en place à compter de lundi.

(AFP) - A compter de lundi matin, 8h, le passage vers l'Allemagne va se compliquer. Ainsi, Berlin vient de décider de fermer les frontières du pays avec la France, la Suisse et l'Autriche pour tenter de freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus. Déjà, depuis jeudi, les policiers s'étaient positionnés en divers postes-frontières pour contrôler la température des conducteurs mais aussi des passagers des trains en provenance de France, mais aussi du Grand-Duché.

Cette fermeture ne concernera pas le transport de marchandises et fera une exception pour les travailleurs transfrontaliers.

Il s'agit notamment de réduire considérablement les mouvements de population entre l'Allemagne et le Grand Est français, «région la plus infectée» par le covid-19. Sur ce seul territoire, 24 décès en lien avec le coronavirus ont déjà été comptabilisés pour 162 personnes positives à l'infection en Lorraine et 683 en Alsace.

Actuellement, le Premier ministre luxembourgeois organise un conseil gouvernemental extraordinaire pour savoir comment le Luxembourg va désormais réagir pour lui aussi limiter la propagation. Le premier décès d'un résident (une femme de 94 ans) puis la rapide progression du nombre de cas ces dernières heures devant nécessairement interroger les politiques luxembourgeois à se montrer plus fermes.

Une première pour Schengen

La mesure de fermeture des frontières a été décidée par le gouvernement fédéral de la chancelière Angela Merkel et les dirigeants des trois Etats régionaux allemands concernés (Bade-Wurtemberg, Bavière et Sarre). Elle ne concerne pas à ce stade les autres pays frontaliers de l'Allemagne, jugés à ce stade moins problématiques concernant la propagation du virus. Parmi ces autres pays, la Pologne, la République tchèque ou le Danemark ont toutefois déjà fermé leurs frontières avec leurs voisins ou introduit de fortes restrictions.

Le gouvernement allemand jusqu'ici s'était refusé à recourir à l'arme de la fermeture des frontières, notamment pour ne pas mettre en danger ce qui reste de l'espace européen Schengen de libre-circulation, déjà bien malmené par la crise migratoire et les conséquences des attentats jihadistes.