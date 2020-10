A partir de ce samedi 17, la région frontalière française connaîtra des limitations de voyage pour les citoyens allemands. Idem pour les Pays-Bas, mais pas le Grand-Duché.

L'Allemagne classe le Grand Est comme zone à risque

Patrick JACQUEMOT A partir de ce samedi 17, la région frontalière française connaîtra des limitations de voyage pour les citoyens allemands. Idem pour les Pays-Bas, mais pas le Grand-Duché.

(pj avec AFP) - Le gouvernement fédéral allemand a déclaré que la quasi-totalité de l'Hexagone devait être considérée comme zone à risque d'infection covid. Une décision prise au lendemain de la déclaration du président Macron d'imposer un couvre-feu pour 20 millions de ses concitoyens. Angela Merkel et son administration attribueront, à compter de samedi, le même statut aux Pays-Bas et, pour la première fois, à l'Italie et de Pologne.

En France, la Corse et la zone frontalière du Grand Est sont ainsi inscrites sur la liste des territoires à éviter. Jusqu'ici les départements frontaliers lorrains et alsaciens avaient pu éviter ce classement, mais l'Institut Henri Koch a revu son avis du fait de la montée des cas à la porte de l'Allemagne. Dans la semaine du 4 au 10 octobre, le taux d'incidence est passé à 92 cas pour 100.000 habitants dans le Grand Est.

Le Grand Est passe au rouge La région connaît une nouvelle hausse des cas de covid-19. Selon les chiffres publiés jeudi par l'Agence régionale de santé, le taux d'incidence moyen a atteint 53,8 infections pour 100.000 habitants la semaine dernière.

Les conséquences de ce classement sont encore à préciser. Pour les autres régions de France jusqu'ici classées «zone à risque», cela signifie que toute personne entrant en Allemagne est soumise à l’obligation d'une quatorzaine et à un test de dépistage PCR.

Pour le Grand Est, il pourrait y avoir des dérogations avec les Länder frontaliers : Sarre, Rhénanie-Palatinat et Bade-Wurtemberg. Une tolérance de présence de 24 heures sur le territoire, sans quatorzaine ni tests PCR pourrait être mise en place. C'est en tout cas ce que souhaite la Sarre.

Par ailleurs, plusieurs exceptions sont déjà définies pour les travailleurs frontaliers, ceux qui suivent un traitement médical ou pour des déplacements professionnels indispensables. Mais aucune fermeture de frontière n'est pour l'heure à craindre.

