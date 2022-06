La situation se normalise dans les hôpitaux de la province belge de Luxembourg, qui ont été victimes de pirates informatiques à la mi-mai.

Après la cyberattaque

L'activité opératoire a repris dans les hôpitaux de Vivalia

Le retour à la normale se fait petit à petit au sein des hôpitaux de Vivalia, l'intercommunale belge qui gère les établissements hospitaliers de la province de Luxembourg, dont celui de Bastogne et Arlon, proches de la frontière.

Mi-mai, la structure a été visée par une cyberattaque de grande ampleur, qui a entraîné un blocage massif de ses hôpitaux et maisons de repos. Au total, selon l'agence Belga, près de 200 serveurs informatiques et 1.500 ordinateurs ont été touchés. L'incident a eu de nombreuses répercussions sur l'activité hospitalière, puisque la quasi-totalité des opérations non urgentes ont dû être reportées.

Un redémarrage progressif

Près de trois semaines plus tard, l'activité opératoire a enfin pu reprendre dans les établissements hospitaliers. L'intercommunale confirme l'information dans un communiqué, indiquant que le «redémarrage progressif s’effectue site par site.» Les quatre salles de l'hôpital d'Arlon ont été les premières à être de nouveau opérationnelles, «avec un programme opératoire modéré». Les hôpitaux de Marche, Libramont et Bastogne suivront ensuite, dans l'ordre. «Les patients concernés seront contactés directement par les services médicaux», précise encore Vivalia.

L'autre objectif principal au sein des hôpitaux de l'intercommunale est de pouvoir reprendre l'ensemble des consultations au plus tard lundi prochain.

Quant au call-center mis en place peu de temps après la cyberattaque, il a été désactivé. Il a dû traiter plus de 40.000 appels.

Une faille dans le système

La cyberattaque qui s'est produite dans la nuit du 13 au 14 mai a été revendiquée par un gang de «ransomware», un logiciel rançonneur, nommé Lockbit. Les hackers sont parvenus à trouver une faille, apparemment connue depuis un certain temps, dans le système informatique de Vivalia et ont réussi à l'exploiter.

Dans un message adressé à Vivalia, le groupe de hackers a expliqué être parvenu à subtiliser pas moins de 400 gigaoctets de données, tout en réclamant une rançon à l'intercommunale afin que ces informations confidentielles ne finissent pas en libre accès sur le net. La deadline était fixée à jeudi dernier. Mais Lockbit a entretemps accordé un délai de deux jours supplémentaires à la structure hospitalière pour payer la rançon.

La rançon payée?

En début de semaine, plus aucune mention des hôpitaux Vivalia ne figurait sur le site du groupe Lockbit. Preuve pour certains que l'intercommunale aurait payé la rançon. Sollicitée par plusieurs médias, la direction a refusé tout commentaire. Rien n'a filtré non plus du côté des membres du conseil d'administration, tenus par une clause de confidentialité. Personne ne dément non plus le fait que la transaction ait eu lieu.

Une enquête a été ouverte. Initialement lancée par le parquet du Luxembourg, elle a été reprise par le parquet fédéral. Les équipes informatiques internes de Vivalia ainsi que des équipes externes poursuivent de leur côté leur travail d'analyse et de remise en route du réseau hospitalier. 568 machines ont pu à ce jour être reformatées et traitées pour être placées en zone propre et être à nouveau opérationnelles.



