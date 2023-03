Les appels à candidatures pour reprendre la concession du site se sont soldés par des échecs cuisants. 27 licenciements sont annoncés.

L'AC Restaurant sur l'E411 va fermer: le personnel en grève

Simon MARTIN

C'est le passage obligé pour quiconque traverse la frontière luxembourgeoise vers la Belgique via l'E411. À quelques centaines de mètres de l'ancien poste-frontière de Sterpenich, se trouve l'aire d'autoroute de Hondelange qui accueille, outre un hôtel, un restaurant de l'enseigne Autogrill qui enjambe l'autoroute. Seulement voilà, inauguré en 1990, l'endroit commence à accuser le poids des années.

En 2022, la concession d'exploitation arrivait ainsi en fin de vie, après 20 ans sous la houlette de l'italien Autogrill. Rappelons, avant toute chose, que la durée d'une concession est limitée afin de garantir le renouvellement et la modernisation des infrastructures à charge du concessionnaire. C'est à la Sofico, la société qui gère les autoroutes et les principales nationales en Wallonie, qu'incombe la tâche de trouver, négocier et conclure les contrats avec ces potentiels concessionnaires.

Or, on ne se presse pas au portillon pour reprendre l'affaire vieillissante, malgré deux appels à candidatures lancés et des possibilités de transformer l'endroit en station de recharge pour véhicules électriques. Autogrill, de son côté, a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne souhaitait pas repartir pour 20 années supplémentaires à Hondelange. Si bien que face à l'absence de candidats, la concession a finalement été prolongée exceptionnellement jusqu'en septembre 2023. Une échéance qui se rapproche de plus en plus et qui met les quelque 27 employés du site sous pression.

Les syndicats dénoncent un blocage des négociations

C'en est trop pour le personnel qui déplore un blocage des négociations concernant le plan social. «En septembre 2022, la Sofico a annoncé à Autogrill que, le contrat étant venu à échéance, la société devait arrêter ses activités. Autogrill a repris contact avec la Sofico pour que celle-ci lui laisse le temps nécessaire à une fermeture ''propre'' car 27 emplois sont en jeu et cela nécessitait de lancer une procédure ''Renault'' (relative aux licenciements collectifs, NDLR)», indique Françoise Renard, secrétaire responsable de la CSC, dans un communiqué en front commun avec la FGTB Horval.

En effet, les négociations semblent plus que jamais dans l'impasse. «L'entreprise a décidé de fermer le 30 septembre 2023. Elle souhaite licencier le personnel au 1er avril prochain et, à la fermeture, s'acquitter des soldes de préavis et des indemnités de fermeture. Elle propose aussi une indemnité de départ à celles et ceux qui partiraient volontairement entre le 1er avril et le 30 juin. Elle propose enfin une prime de présentéisme pendant la période de préavis», expliquent les syndicats.

«Certains travailleurs sont dans l'entreprise depuis plus de vingt ans»

Ces derniers sont toutefois contre et ont refusé ces propositions, évoquant un «manque de respect» de la part de l'entreprise. «Certains travailleurs et travailleuses sont dans l'entreprise depuis plus de vingt ans, beaucoup d'autres depuis plus de dix ans. Ils demandent seulement de travailler correctement jusqu'à la fin et d'être licenciés le 30 septembre, avec le paiement des indemnités de rupture et de fermeture».

Lors d'un conseil d'entreprise en décembre dernier, une enveloppe «risque social» de 2,5 millions d'euros avait été provisionnée dans la comptabilité 2022. Ce même budget a finalement été raboté pour atteindre 1,5 million d'euros, le chiffre d'affaires qu'Autogrill pense réaliser du mois d'avril à septembre.

Et puis, pour le personnel, cette fermeture est un non-sens complet, économiquement parlant, sachant que l'entreprise accepterait de payer des indemnités de départ anticipé, tout en voulant maintenir l'activité jusqu'à la fin septembre. «Elle va donc passer deux fois à la caisse car des remplaçants devront être recrutés. De plus, les périodes de maladie risquent de se multiplier car le moral sera au plus bas pendant six mois et cela aura un effet indiscutable sur la santé du personnel. Ce sera aussi la période des vacances du personnel. Tout cela va quand même avoir un impact sur les soldes à payer», notent les syndicats.

C'est donc pour toutes ces raisons que le personnel sera en grève ces vendredi 24 et samedi 25 mars. Les syndicats annoncent d'ailleurs qu'ils poursuivront leurs actions «tant qu’il n’y aura pas de réaction positive des administrateurs du groupe Autogrill».

