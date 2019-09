D'ici 2040, Arlon et ses environs pourraient connaître une pénurie de travailleurs selon Philippe Ledent, représentant du patronat en province de Luxembourg. L'attractivité du Luxembourg et la baisse d'intérêt des travailleurs français expliquent ce constat.

Grande Région 2 min.

L'«absence de main-d'oeuvre» menace le Luxembourg belge

D'ici 2040, Arlon et ses environs pourraient connaître une pénurie de travailleurs selon Philippe Ledent, représentant du patronat en province de Luxembourg. L'attractivité du Luxembourg et la baisse d'intérêt des travailleurs français expliquent ce constat.

(ER) - «Le personnel disponible se raréfie». Le constat posé par Philippe Ledent vice-président de l'UCM Luxembourg sonne comme un appel à l'aide à destination des décideurs politiques, que ce soit à l'échelle provinciale, régionale voire fédérale.

Dans un entretien accordé ce lundi à La Meuse, le représentant du patronat estime que les indépendants et les dirigeants des PME n'ont plus la main sur leur recrutement. Avec un taux de chômage inférieur à 8%, contre 13% en 2007, Philippe Ledent estime que «l'employé retrouve un certain pouvoir de négociation», puisque l'offre d'emploi dans la province est plus importante que la demande.

Le Luxembourg, véritable aimant pour les infirmiers Si les besoins en matière de soins ne cessent de croître dans le pays, cette demande touche directement les pays voisins, puisque plus de la moitié du personnel soignant n'est pas luxembourgeois. Ce qui n'est pas sans conséquence pour les hôpitaux de l'autre côté des frontières.

Une problématique qui s'ajoute à l'attractivité du Grand-Duché, qui employait plus de 16.300 frontaliers dans la zone comprise entre Attert et Aubange. «30 % du réservoir de travailleurs régionaux passent la frontière», analyse Philippe Ledent qui n'évoque pas les retombées économiques pour la province de ces travailleurs frontaliers.

Si par le passé, l'arrivée de salariés français pouvaient compenser cet exode, «ce n'est plus le cas» à l'heure actuelle estime le lobbyiste patronal. Et ce dernier de regretter que le Luxembourg belge, au même titre que la Wallonie, offre des «conditions qui deviennent de moins en moins avantageuses». Conséquence directe selon lui, «d'ici 2040, nous n'aurons plus assez de travailleurs pour répondre à la demande des entreprises locales».

Réorganisation du travail

Pour tenter d'inverser la tendance, Philippe Ledent n'avance aucun élément concret mais propose quelques pistes de réflexion. «Il faut pouvoir proposer des projets dans lesquels le salarié se sent pleinement impliqué. Il doit avoir envie de travailler.» Une carrière évolutive en quelque sorte qui passe notamment par des formations en interne ou permanentes.

«L'entreprise libérée» bouscule l'organisation du travail L'organisation du travail peut reposer sur autre chose qu’une hiérarchie méfiante et imposant ses volontés. Le professeur Isaac Getz a ainsi développé le concept d'une prise de décision copartagée entre tous les membres d'une même entreprise. Au Luxembourg, l'IMS est prête à sauter le pas.

L'idée de nouvelles organisations du travail apparaît comme des options crédibles à l'image du prêt de travailleurs entre entreprises d'un même secteur, le recours à des personnes handicapées comme support ou encore l'immigration sélective. «Le Luxembourg prospecte déjà dans ce sens», en référence à l'assouplissement des conditions d'accès au marché de l'emploi pour la place financière ou celui de l'ICT.

Selon l'UCM, près de 5.000 emplois seraient disponibles à l'heure actuelle dans la province de Luxembourg dans des domaines aussi variés que l'Horeca, la grande distribution, les transports, la construction ou encore le milieu hospitalier.