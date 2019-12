Idélux a finalement accepté l'offre de reprise de la société Swaegers à la suite de la faillite de Qualibeef (ex-Veviba). Le site de Bastogne devrait donc retrouver un peu d'animation durant le premier trimestre 2020.

L'abattoir de Bastogne a trouvé un repreneur

Idélux a finalement accepté l'offre de reprise de la société Swaegers à la suite de la faillite de Qualibeef (ex-Veviba). Le site de Bastogne devrait donc retrouver un peu d'animation durant le premier trimestre 2020.

(ER) - Le dossier Qualibeef, ex-Veviba, est en passe d'être réglé. Jan Swaegers et sa fille Charlotte vont reprendre les activités de l'abattoir de Bastogne. Voilà qui met un terme à plusieurs mois de recherche d'un repreneur.

Idélux et les curateurs ont été séduits par l'ambitieux plan de relance de l'activité de production. Un programme qui repose sur l'emploi local et sur un partenariat privilégié avec le tissu agricole de proximité. Les Swaegers ambitionnent de relancer l'abattoir le plus rapidement possible, probablement dans le courant du premier trimestre 2020. Une nouvelle société devrait être créée lorsque toutes les garanties auront été obtenues.

Scandale de la viande: Vevibalux et Activa Meat dans la tourmente Deux sociétés luxembourgeoises, Vevibalux, implantée à Oberwampach, et Activa Meat, basée à Bech-Kleinmacher, sont impactées par le scandale sanitaire liée à la commercialisation de viande par l'entreprise belge Veviba de Bastogne. «Il n'y a, à l'heure actuelle, pas de risque identifié pour la santé des consommateurs luxembourgeois», assure le ministre luxembourgeois de la Protection des consommateurs.

Plombées financièrement par les pertes et les dettes, Qualibeef – l'ancienne société Veviba emportée par le scandale sanitaire qui a touché la filière bovine au printemps 2018 – avait été déclarée en faillite le 20 août dernier par le tribunal de l’entreprise de Liège, division Neufchâteau. Un jugement qui avait entraîné la mise au chômage des 54 membres du personnel.