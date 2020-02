L'Etat français vient d'adresser une mise en demeure à la nouvelle usine de fabrication de panneaux isolants pour qu'elle cesse d'entreposer à l'air libre des tonnes de matériaux produits et non commercialisés.

Knauf-Illange sommée de mieux traiter ses déchets

Il n'y a pas de petite victoire. Aussi, le collectif d'opposants à l'usine Knauf inaugurée sur la zone d'activité d'Illange-Bertrange apprécie la dernière notification adressée par le préfet de la Moselle à l'industriel. Une mise en demeure officielle pour régler la question de ces panneaux isolants produits sur site et dont le stockage devient envahissant et hors du cadre légal.

Ainsi, n'ayant pas encore obtenu les certifications nécessaires pour la mise sur le marché de sa production, l'usine (inaugurée en octobre dernier) a pris l'habitude d'entreposer les panneaux d'isolants produits à ses abords directs, sur le site du port d'Illange voisin. Un stockage certes temporaire, mais envahissant, visible et à l'air libre le plus souvent. «Bref plutôt désordonné pour une usine se vantant de respecter toutes les normes», sourit Guy Vignard, président de l'association Stop Knauf Illange.

Depuis peu, l'industriel transborde une partie des palettes à l'abri dans une halle industrielle à Yutz. Mais l'effort devra visiblement passer à la vitesse supérieure à en croire la mise en demeure de l'Etat. Le préfet indique clairement dans son courrier que «les conditions de recyclage des rebuts de production prévues dans le dossier de demande d'autorisation ne sont pas manifestement pas respectées au regard des quantités importantes de rebuts présentes sur le site».

D'ailleurs, en plus des panneaux finis, l'industriel doit aussi veiller à d'autres déchets inertes comme de la laine de roche. Un rapport de visite, émis par la Direction régionale de l'environnement (DREAL), signale également la présence d'un stock (dépassant les 40 tonnes autorisées) de poussières liées au traitement des fumées. Pire, les mesures faites à l'intérieur de ces big-bags a révélé «une concentration en arsenic trop élevée». L'exploitant a admis le caractère dangereux de ces poussières, et a de lui-même jugé ces concentrations comme «anormales». Là aussi des correctifs devront être rapidement apportés...

Les services de l'Etat reprochent aussi à l'exploitant de laisser ses panneaux en dehors de tout abri aux intempéries et sur des surfaces non imperméabilisées. Cela alors que ces déchets doivent être entreposés «dans l'établissement avant leur orientation vers une filière adaptée, et dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux de pluie, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement».

L'industriel, dont l'implantation avait été refusée par Sanem et Differdange, a maintenant un mois pour notifier à la préfecture les dispositions qu'il mettra en œuvre pour résorber les entreposages. Knauf a jusqu'à fin juin 2020 pour être parfaitement dans les règles.