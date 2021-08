Poursuivi pour «prise illégale d'intérêts» et «détournement de fonds publics», François Grosdidier sera jugé par le tribunal correctionnel d'Epinal. Une incrimination de la chambre de l'instruction de Nancy contestée par son avocat.

Justice

Le maire de Metz renvoyé en correctionnelle

(AFP) - La situation se complique pour François Grosdidier. Mis en examen en avril pour «prise illégale d'intérêts» et «détournement de fonds publics», le maire de Metz vient d'être renvoyé en correctionnelle. «Nous contestons formellement ces incriminations et nous nous interrogeons sur l'opportunité d'un pourvoi en cassation», indique son avocat, Me Alain Behr, à l'AFP.

Le maire de Metz rattrapé par une vieille affaire François Grosdidier vient d'être mis en examen pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics. Les faits reprochés remontent à une dizaine d'années quand l'élu dirigeait encore la commune de Woippy.

Autrement dit, la chambre de l'instruction de Nancy a estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments pour que l'affaire soit jugée devant le tribunal correctionnel d'Epinal. L'élu Les Républicains est visé depuis 2013 par une plainte de Philippe Mousnier, un de ses adversaires politiques. D'après lui, l'édile aurait utilisé à deux reprises les fonds de sa réserve parlementaire pour subventionner l'association Valeur Écologie, dont il était alors le président.

Déjà condamné

Des prélèvements qui s'élèveraient en tout à 160.000 euros. Une ordonnance de non-lieu avait été confirmée en appel en juin 2017 par la chambre de l'instruction de Metz. Un jugement cassé deux ans plus tard par la Cour de cassation qui avait confié la recherche d'indices graves ou concordants à un juge d'instruction nancéen.

Ce n'est pas la première fois que François Grosdidier a affaire à la justice. En 2015, il a été condamné pour «détournements de biens publics» pour avoir utilisé en 2004 son véhicule de fonction pour relier Paris à Woippy. Il était alors sénateur-maire de Woippy et candidat à la présidence de l'UMP.