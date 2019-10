Jugés en appel à Metz pour s'être introduits dans le site de la centrale nucléaire de Cattenom (Moselle) en 2017, huit militants et un salarié de Greenpeace risquent de se voir infliger une peine financière. Décision rendue le 15 janvier 2020.

Jours amende requis contre les «9 de Cattenom»

A la barre du Tribunal de Metz, mercredi, les huit prévenus, cinq hommes et trois femmes, âgés de 29 ans à 50 ans, ont reconnu à la barre leur participation à l'intrusion interdite au sein même des installations nucléaires de Cattenom, en Moselle. Les militants écologistes avaient ainsi pu pénétrer par ruse sur le site, en octobre 2017. Une action «nécessaire» selon eux pour alerter sur «le danger du nucléaire».

«Le but de cette action était d'illustrer les failles de sécurité que nous avons identifiées dans les centrales nucléaires» et plus spécifiquement la vulnérabilité des piscines à combustibles, et «de montrer que l'on peut relativement facilement aller au contact de ces bâtiments-là», a exposé François Julliard, directeur général de Greenpeace France.



«Prononcer une peine d'emprisonnement est contre-productif au vu des circonstances de la commission des faits, du contexte et de la personnalité» des prévenus, a estimé l'avocat général, Julien Le Gallo.

Il a réclamé «300 jours amende à 3 euros» contre deux hommes, déjà condamnés pour s'être introduits dans un site nucléaire. En première instance, à Thionville en février 2018, ils avaient été condamnés à deux mois de prison ferme.



L'avocat général a aussi requis «150 jours amende à 3 euros» à l'encontre de six prévenus et de Yannick Rousselet, directeur de la campagne nucléaire de Greenpeace, poursuivi pour complicité. Ils avaient écopé de cinq mois de prison avec sursis. Une peine d'amende de 20.000 euros a été requise contre l'ONG.

Déjà 14 intrusions

L'exploitant de la centrale, a réclamé près de 211.000 euros pour le préjudice matériel et économique ainsi que 500.000 euros pour le préjudice moral en raison de «l'atteinte à la crédibilité d'EDF», a annoncé l'avocat d'EDF. Le jugement sera rendu le 15 janvier prochain ont appris les mis en cause et la cinquantaine de militants venus les soutenir dehors et dans le tribunal.



Greenpeace revendique 14 intrusions de centrales, à chaque fois via des actions non-violentes. «La manière dont on est entré dans la centrale n'a pas fait de dégâts et on a eu une reconnaissance institutionnelle» avec la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire en 2018.

«Des failles» dans la sécurité des installations nucléaires avaient été identifiées par cette commission qui a préconisé 33 mesures pour les pallier.