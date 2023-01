La mobilisation contre la réforme des retraites devrait être massive ce jeudi 19 janvier. Et les perturbations nombreuses. Il y aura seulement cinq TER entre Metz et Luxembourg le matin, et quatre dans le sens inverse en fin de journée.

Grève nationale

Jeudi noir en Lorraine et dans toute la France

La mobilisation contre la réforme des retraites devrait être massive ce jeudi 19 janvier. Et les perturbations nombreuses. Il y aura seulement cinq TER entre Metz et Luxembourg le matin, et quatre dans le sens inverse en fin de journée.

Par Pascal Mittelberger, avec AFP.

Si vous aviez encore un doute, on vous le confirme: la galère annoncée va bien se produire. La mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement d'Elisabeth Borne va être fortement suivie, en France, ce jeudi 19 janvier.

Les syndicats mobilisés contre la réforme des retraites Les syndicats français dénoncent d'une même voix une réforme «brutale» et appelé à «une première journée de grèves et de manifestations» le 19 janvier.

À commencer dans les transports en commun, secteur dans lequel la grève démarre même dès cette fin de journée de mercredi, avec les premières suppressions de trains sur la ligne Metz-Luxembourg. Et ce après de fortes perturbations (retards et suppressions) déjà en matinée, en raison d'une panne de signalisation...

Pas de train, sauf sur le sillon lorrain

Ce jeudi, seulement un TER sur dix en moyenne circulera au niveau national. En Lorraine et dans tout le Grand Est, «il n’y aura pas de circulation ferrée, sauf sur le sillon lorrain», annonce la SNCF. Les horaires des rares trains qui rouleront sur l'axe Nancy-Metz-Luxembourg ont été publiés ce mercredi après-midi. Pour le détail, c'est par ici.

Horaires TER du jeudi 19 janvier Vers Luxembourg le matin • Aucun train ne reliera directement Nancy à Luxembourg le matin. Et il y aura seulement deux trains entre Nancy et Metz, à 6h20 et 7h20. • Seuls cinq trains assureront la liaison Metz-Luxembourg le matin: départs à 5h59, 6h29, 7h00, 7h30 et 8h00. Aucun de ces TER ne marquera l'arrêt à Metz-Nord, Woippy, Maizières et Hettange-Grande. Les autres gares du parcours seront desservies. • Il n'y aura aucun train entre Metz et Luxembourg de 8h00 à 16h00. Il y aura cinq trains ensuite.

Vers Metz le soir

• Seuls quatre trains circuleront entre Luxembourg et Metz en fin de journée: départs à 16h58, 17h16, 17h39 et 18h09. • Après le train de 18h09, il y aura seulement des bus, jusqu'à Thionville principalement et trois jusqu'à Metz à 20h59, 21h09 et 22h39. • Il n'y aura pas de train direct entre Luxembourg et Nancy. Trois trains relieront Metz à Nancy en fin de journée et soirée, à 16h58, 18h00 et 22h25.

À noter que la circulation des trains entre Longwy et Luxembourg sera, quant à elle, normale.





Concernant les TGV, ce sera tout aussi compliqué: seul un train sur quatre circulera sur la ligne entre Paris et l'Est de la France. Les réseaux de transports urbains et interurbains seront également fortement perturbés. Par exemple à Metz, où la direction du Met' fait savoir qu'il y aura «75% de services assurés sur les lignes Mettis A et B, Lianes L1 à L5 et Citeis C11, C13 et C15». Ou encore à Thionville, où un certain nombre de trajets ne seront pas assurés sur le réseau Citéline.

Les transports en commun au ralenti voire à l'arrêt, il faut par conséquent s'attendre à des difficultés de circulation sur l'autoroute A31 et sur le réseau routier pour celles et ceux qui doivent se rendre sur leur lieu de travail, notamment les travailleurs frontaliers. Le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, invite ainsi au «télétravail quand c'est possible».

À noter que les bretelles d'entrée et de sortie Metz-centre (n°32) de l'A31 seront fermées à la circulation dans les deux sens, et ce, à partir de 14h. Une fermeture qui intervient afin de «garantir la sécurité des participants» à la manifestation messine, et qui «sera effective jusqu'à la fin de l'vénement», fait savoir la préfecture de Moselle.

Forte mobilisation des enseignants

Outre les transports, d'autres secteurs vont être fortement affectés par la grève nationale. C'est le cas, évidemment, de l'Education nationale. Au niveau national, le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, annonce 70% de grévistes parmi les enseignants. Au niveau régional, l'académie Nancy-Metz ne donne, pour l'heure, aucune indication sur l'ampleur de la mobilisation: le chiffre sera connu jeudi.

A Metz, selon Le Républicain Lorrain, 40 écoles publiques sur les 64 que compte la ville seront concernées avec, au moins, un enseignant gréviste. Sur ces 40 écoles, 17 seront fermées totalement. Et dans le milieu scolaire, il faut aussi s'attendre à une forte grogne des personnes des cantines et des accueils périscolaires.

Grosse manifestation à Metz à 14h

L'ensemble des syndicats de la Fonction publique, du secteur de l'énergie, des policiers, des sapeurs-pompiers ou encore du personnel hospitalier - la liste est loin d'être exhaustive - appellent à se mobiliser. Des cortèges sont prévus dans plus de 200 villes. La manifestation parisienne, au départ de la place de la République à 14h, rejoindra la place de la Nation via la Bastille.

À Metz, le rendez-vous est programmé à 13h45 sur la place de la Gare, la manifestation s'élancera à 14h à travers le centre-ville. Toujours dans Le Républicain Lorrain, Jacques Maréchal, secrétaire départemental du parti communiste et président de l'union CGT Moselle, dit s'attendre à une participation massive, entre 7.000 et 10.000 personnes. Des bus de toute la Moselle convergeront vers Metz pour acheminer des manifestants.



A noter que la bretelle n°32 de l'A31 (Metz Centre) sera totalement fermée à partir de 14h jusqu'à la fin de la manifestation, une décision de la préfecture. Par ailleurs, de grosses difficultés de circulations sont attendues dans Metz et l'accès des véhicules au plateau piétonnier sera interdit de 14h à 18h, les bornes seront désactivées.

L'OGBL appelle les frontaliers à aller manifester Dans le tract intersyndical qui appelle à la mobilisation ce 19 janvier, le comité frontalier français de l'OGBL Audun-le-Tiche/Villerupt/Pays-Haut se dit «solidaire» et incite les frontaliers à se joindre au mouvement de contestation. «En effet, de très nombreux salariés frontaliers à carrière mixte seront impactés négativement avec l'application de cette nouvelle réforme mise en place par le gouvernement Macron. [Ils] doivent se mobiliser massivement (...) afin d'exprimer notre mécontentement concernant cette nouvelle attaque du système des retraites françaises», est-il écrit. Sur les réseaux sociaux, la section de Thionville-Metz relaie le même message.

Pour rappel, le projet de réforme des retraites, présenté le 10 janvier dernier par la Première ministre Elisabeth Borne, prévoit notamment le report de 62 à 64 ans de l’âge légal de départ, une accélération du calendrier d'application de la loi Touraine de 2014 pour atteindre 43 annuités de cotisation ou encore la suppression de régimes spéciaux.

L'âge légal de la retraite en France décalé à 64 ans en 2030 Il faudra aussi avoir cotisé 43 ans dès 2027 au lieu de 2035 pour bénéficier d'une retraite à taux plein en France. La Première ministre Elisabeth Borne a dévoilé une réforme qui annonce déjà des manifestations.

Premier acte

Avec ces mesures, l'exécutif français dit vouloir «assurer la pérennité financière du système» tout en préservant la «justice sociale». L'opposition - hormis le parti Les Républicains - est évidemment vent debout contre cette réforme, tout comme les syndicats de travailleurs. Un front commun s'est même constitué, chose rare ces dernières années en France. La première démonstration de force est donc prévue demain dans la rue. Mais ce ne sera certainement pas la seule.



