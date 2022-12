Coup de tonnerre politique en France et dans le Grand Est. Jean Rottner va quitter la présidence de la région et même la vie publique, pour des raisons familiales.

Jean Rottner va quitter la présidence de la région Grand Est

Coup de tonnerre politique en France et dans le Grand Est. Jean Rottner va quitter la présidence de la région et même la vie publique, pour des raisons familiales.

(AFP et pam) - L'élu Les Républicains (LR) Jean Rottner, 55 ans, a annoncé mardi qu'il quittait à la fin de l'année la présidence de la région Grand Est et «la vie publique».

«Des impératifs familiaux animent cette lourde décision», qui est «mûrement réfléchie», a déclaré dans un communiqué le médecin urgentiste de formation, qui avait acquis une audience nationale lors de la crise sanitaire.

Jean Rottner était à la tête du Grand Est depuis 2017. Le premier vice-président de la région Grand Est, Franck Leroy, assurera l'intérim de cette nouvelle région qui rassemble depuis 2015 l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne.

L'élu LR avait été très actif lors des premiers mois de la pandémie de covid-19. Son nom avait plusieurs fois circulé pour intégrer le gouvernement, mais cela n'est finalement resté qu'au stade des rumeurs et des supputations.

L'hommage de Carole Delga

En quittant «l'ensemble de (ses) mandats d'ici la fin de l'année», Jean Rottner renonce aussi à son mandat de premier adjoint à la maire de Mulhouse (Haut-Rhin), Michèle Lutz, qui lui avait succédé à cette fonction quand il est devenu président de la région Grand Est.

«Jean Rottner était animé par un sens élevé de l'intérêt général, par l'impératif de veiller sans cesse à la cohésion des territoires et par une forte capacité à anticiper», a réagi Carole Delga, présidente de la région Occitanie et présidente de «Régions de France».

Celle-ci lui a exprimé «sa reconnaissance pour son engagement constant dans le collectif et son respect pour cette décision, qui illustre une fois de plus sa haute stature morale et la profonde sincérité de son engagement public».

Encore sur le terrain lundi

Lundi, Jean Rottner avait encore accompagné le directeur général du constructeur automobile Stellantis, Carlos Tavares, à l'usine mosellane de Trémery, mettant en avant sur Twitter, où il était très actif, la place du Grand Est dans la production automobile nationale.