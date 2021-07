Un premier bilan humain de douze victimes est officiellement annoncé au plus fort d’une catastrophe qui a détruit plusieurs communes de l’est du pays.

Intempéries

Les inondations ont plongé la Wallonie en enfer

Un premier bilan humain de douze victimes est officiellement annoncé au plus fort d’une catastrophe qui a détruit plusieurs communes de l’est du pays.

De notre correspondant Max Helleff (Bruxelles) - Vendredi matin, le décès de douze personnes était enregistré. C’est le premier bilan humain des inondations qui ont littéralement noyé toute une partie de la Wallonie au terme des pluies diluviennes tombées ces derniers jours.

A l’est du pays, Trooz, Chaudfontaine, Pepinster… vivent une situation dantesque. Ces communes sont désormais sous plusieurs mètres d’une eau brunâtre à l’odeur de mazout. Sur leur passage, des torrents ont tout emporté, sapant les murs de plusieurs maisons qui se sont écroulées sur leurs habitants, comme à Pepinster.

Les secours sont dépassés. L’ampleur de la catastrophe révèle une inadéquation évidente des moyens mis en place par les pompiers et l’armée avec la gravité de la situation. Nombreuses sont les personnes à être restées coincées au premier étage des maisons où elles s’étaient réfugiées, attendant longuement de recevoir de l’aide. En plusieurs endroits, l’eau a dépassé les rez-de-chaussée pour envahir les chambres à coucher. A Pepinster, un canot mis à l’eau par les pompiers s’est renversé, faisant au moins trois disparus.

Le Brabant wallon est lui aussi atteint. Les communes bordant Louvain-la-Neuve (Court-Saint-Etienne, Ottignies, Grez-Doiceau, Mont-Saint-Guibert…) sont particulièrement touchées.

Le pire est peut-être à venir. Au confluent de la Sambre et de la Meuse, Namur s’attend à une nouvelle montée des eaux. A Liège, elles ont envahi les trottoirs bordant la Meuse.

Le Luxembourg placé en état de catastrophe naturelle Suite aux inondations qui ont ravagé le Grand-Duché ce jeudi, le Premier ministre annonce qu'une enveloppe de 50 millions d'euros sera débloquée pour couvrir les dégâts liés aux inondations. A suivre en direct.

Dans ces villes, les bourgmestres ont demandé aux habitants d’évacuer les endroits les plus à risque. Jeudi après-midi, la phase nationale du plan catastrophe a été annoncée. «Les autres provinces envoient spontanément les secours», a déclaré la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden. «La solidarité est énorme, mais ça n’a pas suffi.» Le roi et la reine ont fait une apparition à Chaudfontaine pour se rendre compte de l’ampleur de la catastrophe et soutenir le moral des sinistrés. Le souverain s’est montré plus qu’ému.

Quelque 21.000 personnes sont désormais sans électricité en Wallonie. Dans tout le sud du pays, et notamment sur la dorsale wallonne entre Namur et Arlon, les trains ont été mis à l’arrêt. Nombre de voies doivent être reconstruites ou renforcées, les torrents d’eau ayant miné le ballast. Le retour à la normale prendra plusieurs semaines.

Pour l’heure, la sidération domine. Mais l’aide financière se met progressivement en place, s’ajoutant au mouvement de solidarité venu de la population. Le parlement wallon a débloqué une aide d’urgence: 2,5 millions d’euros sont mis à la disposition des gouverneurs de Liège, Namur et Luxembourg. Le ministre-président wallon Elio Di Rupo évoque «une situation exceptionnelle, d’une ampleur jamais vue» et parle de «catastrophe naturelle», une qualification qui vaudra aux sinistrés de recevoir une aide plus soutenue.

Les premières responsabilités sont fatalement évoquées à ce stade de la catastrophe. Des habitants des zones inondées laissent entendre que leurs communes ont été sacrifiées à la survie du barrage d’Eupen dont les eaux ont été libérées au plus fort des pluies. Faux, répondent les spécialistes de la gestion hydraulique.

Nous tiendrons ce matin une réunion de crise du #WalGov avec @Assuralia pour examiner comment aider au maximum les personnes sinistrées. Du côté du Gouvernement, nous avons déjà entamé la reconnaissance de la catastrophe comme calamité naturelle publique. @lapremiere — Elio Di Rupo (@eliodirupo) July 16, 2021

Pour le climatologue et ancien vice-président du GIEC Jean-Pascal Van Ypersele, il ne fait aucun doute que cette catastrophe doit être attribuée au changement climatique. «VanYp» annonce d’autres épisodes de fortes pluies et de sécheresses intenses dans le futur. Le Comité de concertation, qui aurait dû se tenir ce vendredi et prendre éventuellement de nouvelles mesures anti-covid face à la montée du variant Delta, a été reporté au 20 juillet.

