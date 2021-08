Une vingtaine de viticulteurs ont prêté main forte mardi à leurs homologues de la région d'Ahrweiler, en Allemagne, durement touchés par les intempéries. Alors que certaines bouteilles ne peuvent plus être vendues, les vendanges sont compromises.

Inondations

Les vignerons luxembourgeois solidaires de leurs voisins

(m.d. avec Jean-Philippe Schmit) Après les pompiers, les viticulteurs du Grand-Duché se sont à leur tour montrés solidaires avec l'Allemagne voisine. Le temps d'une journée, une vingtaine de membres de la Fédération des associations viticoles luxembourgeoises se sont rendu mardi dans le district d'Ahrweiler: l'épicentre des inondations s'avère être également la plus grande zone de production de vin rouge du pays.

Des dégâts «surréalistes» en Rhénanie-Palatinat Particulièrement touchés par les intempéries des 14 et 15 juillet, les habitants du land allemand s'attèlent à présent à nettoyer leurs foyers, constatant l'ampleur des dégâts. Le dernier bilan officiel fait état de 156 morts à l'échelle nationale.

Alors que 26 personnes étaient toujours portées disparues mardi en Rhénanie-Palatinat, le travail de nettoyage se poursuit dans la région où une soixantaine de ponts ont été détruits. Dans certaines exploitations viticoles, l'eau a emporté «jusqu'à un quart de la surface cultivée», raconte Marc Weyer, président de la Fédération, qui craint que les vignes «ne repoussent jamais sur les sites les plus bas». Au point que les exploitants se demandent s'ils doivent y replanter les ceps.

Pour sauver les vendanges qui débuteront «dans deux mois», volontaires luxembourgeois et exploitants allemands débarrassent les vignes des feuilles superflues. «Cela permet de réduire l'humidité, et d'apporter plus de lumière pour que les raisins sèchent», explique Marc Meyer. Mais face aux dégâts matériels, les viticulteurs capables de traiter le raisin avant sa transformation se font rares, il faudra donc transporter les récoltes vers d'autres exploitations.

4 27.07.2021, Rheinland-Pfalz, Ahrweiler: Freiwillige Helfer sind am Weingut Adeneuer damit beschäftigt, die durch die Flut mit Schlamm bedeckten Flaschen zu reinigen. Im durch das Hochwasser stark verwüsteten Ahrtal gehen die Aufräumarbeiten unvermindert weiter. Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Thomas Frey/dpa

Un transport qui soulève un problème juridique. «La loi sur la viticulture stipule que le vin de qualité provenant de certaines zones de culture doit également être transformé dans cette zone», souligne le président de la Fédération. Aussi, acheminer les raisins cultivés près de l'Ahr vers la Moselle ferait perdre aux vins produit leur appellation. «Nous espérons qu'il y aura un règlement spécial pour nos confrères allemands», déclare Marc Meyer.

Quand au vin déjà produit, celui contenu dans les barriques ne sera pas mis en vente. «L'eau et la boue s'y sont infiltrés, personne ne peut plus boire ce vin, il est fichu», déplore le viticulteur luxembourgeois. Difficile aussi de mettre les bouteilles sur le marché: beaucoup ont perdu leur étiquettes, rendant l'identification de leur domaine, cépage ou millésime quasiment impossible.

Pour se consoler, un groupe d'aubergistes et de viticulteurs ont lancés une campagne «flood wine» («vin de crue»). Des «bouteilles originales et boueuses», datée du «pire millésime» y sont cédées en échange de dons.

A noter que du côté du Luxembourg, le ministère de l'Agriculture analyse actuellement l'ampleur des dégâts pour le secteur viticole. Les professionnels ont jusqu'au 20 août pour adresser une demande d'aide spéciale. «Il est beaucoup trop tôt pour dresser un état des lieux précis», indique le ministère.

