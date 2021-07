Particulièrement touchés par les intempéries des 14 et 15 juillet, les habitants du land allemand s'attèlent à présent à nettoyer leurs foyers, constatant l'ampleur des dégâts. Le dernier bilan officiel fait état de 156 morts à l'échelle nationale.

Des dégâts «surréalistes» en Rhénanie-Palatinat

(m.d. avec AFP) En Rhénanie-Palatinat, lundi matin, les villes ont des airs de fin du monde. Maisons éventrées, bâtiments en ruines, rues envahies par la boue: quatre jours après les inondations, difficile de distinguer ce qui peut encore être sauvé. «La langue allemande a du mal à trouver les mots pour décrire la dévastation causée», confiait dimanche la chancelière allemande, Angela Merkel, en visite dans le land.

Alors que 156 personnes ont perdu la vie à l'échelle du pays, les inondations ont engendré 117 décès rien que dans ce land allemand. Un bilan qui, comme en Belgique, pourrait être amené à s'alourdir, une centaine de personnes étant encore portées disparues ce lundi.

Qualifiant les dégâts de «surréalistes», Angela Merkel a promis que «le gouvernement fédéral et les régions agiront ensemble pour remettre progressivement de l'ordre» dans les zones sinistrées. Mercredi, une aide d'urgence d'au moins 300 millions d'euros sera présentée par le gouvernement, avant un vaste programme de reconstruction de plusieurs milliards d'euros.

Les réparations de bâtiments, routes, voies ferrées, conduites d'eau ou d'électricité prendront des mois, voire «des années», a reconnu Armin Laschet, président de Rhénanie du Nord-Westphalie, l'autre Etat régional allemand très touché.



En attendant, des dizaines de milliers de bénévoles et professionnels sont engagés dans des travaux colossaux de déblaiement et de nettoyage. Les secouristes recherchent les disparus au moyen d'hélicoptères, de bateaux et de plongeurs spécialisés. Parmi eux, une équipe du CGDIS et des volontaires de la Croix-Rouge Luxembourg.



