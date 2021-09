Alors que son maire projette déjà la ville à l'horizon 2030, Thionville s'offre un joli coup d’œil dans le rétroviseur de son passé. Et cela a pris la forme d'une bande dessinée de 48 pages riche en histoire(s).

Thionville vaut bien une BD

Parmi les quelque 40.000 habitants de Thionville, qui sait pourquoi un beffroi trône en centre-ville? A quoi ont bien pu servir les fortifications qui entourent la cité? D'où la ville tient son surnom de ''Métropole du fer''? Quels intérêts ont pu lui trouver Charlemagne, Victor Hugo ou... les armées allemandes? Désormais, toutes les réponses tiennent dans une bande dessinée : Thionville, Cité millénaire.

Huit niveaux de parking pour la gare de Thionville Les piétons disposeront, d'ici peu, d'une nouvelle passerelle pour se rendre vers la gare mais avant 2024 certainement les automobilistes qui viendront prendre le train auront 630 nouvelles places de stationnement à disposition.

Huit mois auront été nécessaires au scénariste Charly Damm et au dessinateur François Abel pour réaliser cet album tout juste sorti pour les Journées du Patrimoine 2021. Un délai express qui trahit l'empressement du maire Pierre Cuny à disposer de cette BD pour dispenser au plus grand nombre «la richesse du passé» de la capitale de Moselle-Nord.

«Après tout, bon nombre de Thionvillois ne connaissent pas forcément bien l'histoire de leur ville». Surtout l'attractivité du Luxembourg a attiré vers ce coin de Lorraine nombre de salariés venus de partout dans l'Hexagone encore moins au courant des siècles d'évolutions, de guerres, de venues de grands hommes et d'urbanisme qui ont marqué le développement local. La BD constitue donc une première approche de la commune qui les accueille aujourd'hui.

Du paléolithique (il y a un million d'années) jusqu'à l'inauguration prochaine de la passerelle de l'Europe, 48 pages ne sont de trop pour relater ces mille et une péripéties qu'ont traversé les habitants de ce bout de territoire. Une ville conquise, assiégée, annexée, libérée, tantôt française, tantôt pas... Des épisodes pour lesquels les auteurs de la BD ont reçu les renseignements la part de Bruno Touveron, directeur du Patrimoine de la ville.

La visite de la Grande-Duchesse du Luxembourg Charlotte, en 1964, fait partie des événements croqués au fil des pages. Photo : Patrick Jacquemot

Résultat : pas une case qui ne se transforme en un mini-cours d'histoire de France. «Et moi qui l'ai testée auprès de mes élèves, je peux vous dire que ça fait effet», se satisfait Geoffrey Felici, professeur d'histoire-géo et conseiller municipal délégué à la mémoire.

«Il y a dans cet album une part d'histoire de France et même de l'Europe quand on parle de celui qui était député de Thionville et premier père de cette communauté naissante, Robert Schumann», s'enthousiasme Pierre Cuny. Pour l'élu, cette bande dessinée entre ainsi parfaitement en écho de sa volonté de «travailler le marketing de notre cité, au cœur d'un territoire frontalier et avec un potentiel extraordinaire». Mais avant que les branches de l'avenir ne poussent, mieux vaut ancrer les racines dans ce passé dont doivent s'approprier anciens habitants comme nouveaux arrivants en somme.

Tirée à 8.000 exemplaires

Mais déjà, la toute dernière page de la bande dessinée se projette dans le Thionville de demain. Celui de l' «horizon 2030» dont ne cesse de parler le maire depuis sa réélection il y a un an et demi. «Et dans les projets, il y a, par exemple, un investissement de 20 millions d'euros pour la réhabilitation de l'entrée de la ville, la ZAC du Couronné. Un nom qui remonte au XVIIIe siècle, avec les travaux de fortifications Vauban, c'est important de savoir d'où l'on vient.»

Clin d’œil au Grand-Duché Un drapeau frappé du lion rouge, la silhouette de la Grande-Duchesse, une évocation des milliers de frontaliers : la BD Thionville, cité millénaire ne manque pas de rappels des liens passés, présents et futurs tissés avec le Luxembourg. «Et puis, c'est déjà notre maison d'édition qui avait publié la bande dessinée Willibrord et Echternach pour l'évêché de Luxembourg», rappelle-t-on aux éditions du Signe.

D'autant qu'avec ce réaménagement, la Ville compte bien faire inscrire les réalisations de Cormontaigne (la BD l'évoque aussi!) parmi les sites Vauban classée par l'UNESCO. «Cela participera au marketing touristique cette fois», indique l'élu.

En attendant, la Ville a déjà commandé 5.000 des 8.000 premiers exemplaires tirés. Elle offrira la BD aussi bien laux jeunes mariés qu'aux visiteurs de marque ou bénévoles méritants. Ainsi, la première distribution de l'ouvrage sera destiné à la centaine de personnes impliquées dans le fonctionnement du centre de vaccination anticovid qui a fonctionné depuis février 2021. Une autre date pour le tome 2?

La bande dessinée Thionville, cité millénaire peut être achetée dans toute bonne librairie, à l'Office de tourisme du pays thionvillois ainsi qu'au musée de la Tour aux Puces.

