Suite du feuilleton de cette pollution de la Moselle, potentiellement imputable à la centrale de Cattenom. Il semble que le pire a pu être évité grâce à l'intervention rapide des secours.

Pollution de la Moselle

Impact limité suite à la fuite d'hydrocarbures de Cattenom

Simon Laurent MARTIN

Début de semaine, nous apprenions que la Moselle avait été victime d'une pollution, probablement imputable à la centrale de Cattenom, particulièrement décriée au cours de ces dernières semaines. La crainte était que cette eau chargée d'hydrocarbures n'atteigne les cours d'eau luxembourgeois puisque, faut-il encore le rappeler, la centrale nucléaire ne se trouve qu'à une vingtaine de kilomètres de la frontière. Les grands moyens avaient toutefois été déployés afin d'éviter cette catastrophe.

Ce jeudi, les services de secours grand-ducaux ont transmis un communiqué émanant de la centrale elle-même pour faire le point sur la situation. La centrale est notamment revenue sur les faits, jusqu'ici inconnus, qui auraient provoqué cette fuite. «Le 19 février, les équipes de la centrale de Cattenom procédaient à des manœuvres sur le circuit de protection incendie du site, provoquant l’ouverture d’une vanne et le démarrage automatique du système d’aspersion des transformateurs des unités de production 1,2 et 3. L’aspersion intempestive de moins de deux heures des pôles transformateurs, qui contiennent de l’huile, aurait entrainé le débordement du système de collecte des hydrocarbures».

Ainsi, de l’eau chargée d’huile s’est déversée sur la chaussée interne du site. «Elle a été collectée par le circuit de récupération des eaux pluviales du site et rejetée ensuite dans la Moselle». Selon un bilan réalisé le lendemain de cette fuite, la quantité d’hydrocarbures détectée dans la Moselle le 20 février était estimée à 20 litres.

Pas de radioactivité

Toutefois, malgré cette pollution, l'impact semble avoir été limité. «Les résultats des analyses réalisées ont confirmé l’absence de radioactivité dans les rejets et l’absence d’hydrocarbures dans la nappe phréatique. Dès qu’elles ont eu connaissance de la présence d’hydrocarbures sur la Moselle, les équipes de la centrale EDF ont travaillé en lien avec le service départemental d’incendie et secours de la Moselle, afin de mettre en œuvre des moyens visant à contenir et traiter le rejet».

On pense notamment à l'installation d'un barrage flottant pour contenir la pollution ainsi que divers pompages de la rivière. Une surveillance de la Moselle a été mise en place et se poursuivait encore ce jeudi. «Cet événement a été déclaré par la centrale nucléaire de Cattenom auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire le mardi 22 février 2022».

