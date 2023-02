Romain Lescanne ralliera le 11 mars prochain Novéant à Schengen en... paddle. Ce défi a pour but de sensibiliser le plus grand monde à la glycogénose, maladie rare dont est atteint Charly, son filleul.

Grande Région 5 min.

Maladie rare

Il va pagayer 75 km pour lutter contre la glycogénose

«En temps normal, on a trois ou quatre événements par an. Une soirée concert, un loto ou un concours de pétanque. Là, c'est assez original...» Laura Simonot ne connait pas Romain Lescanne. Pourtant, ce qualificatif colle assez bien à ce Guénangeois de 34 ans, exploitant nucléaire à la centrale de Cattenom, triathlète à ses heures perdues, et adepte de défis en tout genre. Le prochain? Rallier Novéant à Schengen en... paddle.

Ah, petite précision, Laura Simonot est présidente de l'association francophone des glycogénoses; Romain, quant à lui, est parrain d'un petit Charly atteint de cette maladie rare. S'il s'apprête à pagayer durant 75 kilomètres, c'est pour lui. «Pour la première fois, je trouve véritablement un sens à l'un de mes défis... Je ne dis pas que je pense à lui à chaque coup de rame, mais pas loin...»

On nous disait qu'il n'y avait rien d'anormal, que c'était simplement les coliques du nourrisson... Julie (maman de Charly)

Samedi 25 février, c'était l'anniversaire du «petit». Face à ce public acquis à sa cause, Charly s'est dépensé sans compter. «Très sollicité, il nous a fait deux hypoglycémies», confie Julie, sa maman, qui entendra pour la première fois le terme de glycogénose à l'automne dernier. Et ce après de multiples analyses sanguines, de selles et une échographie de l'abdomen. «On nous disait qu'il n'y avait rien d'anormal, que c'était simplement les coliques du nourrisson...»

Petite promenade en famille pour Julie, Vivien et Charly, atteint de glycogénose. Photo: dr

Mardi 22 novembre 2022, hôpital de Nancy Brabois. À l'énoncé du diagnostic établi par le professeur François Feillet, coordonnateur du centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme, Julie et Vivien naviguent entre angoisse et soulagement: «D'un côté, on était rassuré de pouvoir mettre un nom sur le problème de Charly; d'un autre, c'était compliqué d'entendre que c'était une maladie non seulement à vie, mais qui touche directement l'alimentation, c'est-à-dire à un aspect social important...»



De glycogénose, il en existe quinze types. Les plus répandus sont le 1 et le 3. Le premier touche le foie et les reins. Le second le foie et les muscles. Charly est de type 1. Concrètement, cela signifie que son foie se trouve dans l'incapacité d'utiliser le glycogène qui y est stocké. D'apparence, rien ne distingue Charly d'un autre enfant de son âge. Peut-être juste ce «petit bidon» sous lequel se cache un foie «un peu plus gros que la normale».

Sur mon téléphone, j'ai 14 réveils. Chacun correspond soit à un repas, soit à une boisson à base de Maïzena. A donner jour et nuit... Laura Simonot (Présidente de l'AFG dont le fils Noah est atteint de la maladie)

Pour pallier ce dysfonctionnement, et en l'absence de thérapie, le seul remède réside en une alimentation stricte, rigoureuse et fréquente. L'idée de sauter un repas n'est même pas envisageable comme le confirme Laura Simonot, dont le fils Noah souffre également de cette maladie. «Cela entraînerait inévitablement une forte hypoglycémie qui pourrait conduire au coma. Alors, sur mon téléphone, j'ai 14 réveils. Chacun correspond soit à un repas, soit à une boisson à base de Maïzena. À donner jour et nuit...»

Nourri jour et nuit à raison de 14 repas par jour

De la fécule de maïs donc, riche en amidon afin de fournir l'énergie suffisante à l'organisme. Les pâtes, Noah les mange... crues, «comme elles sortent de la boîte» afin d'éviter la libération d'un amidon qui, sous l'effet de la cuisson, se transforme en sucres rapides. Des menus sont bien évidemment exclus les aliments à indice glycémique élevé comme le saccharose, le fructose, mais aussi les lipides et le galactose.



S'il n'est pas question de sauter un repas, l'enfant doit finir son assiette. Quand ce n'est pas le cas, le reste ou l'équivalent à base de lait spécifique, lui est réinjecté via une sonde. «Au début, explique Julie, Charly avait une nasogastrique. Avec Vivien, on a appris à l'installer. Je lui tenais la tête en lui chantant des chansons, ça le détendait et, pendant ce temps, Vivien plaçait la sonde...»

Depuis début janvier, et la réalisation d'une gastrostomie, Charly n'a plus de tube venant lui chatouiller les narines. «La sonde, placée via un orifice au niveau de l'abdomen, est directement reliée à l'estomac.» La nuit, afin de conserver une glycémie constante, une machine l'alimente en permanence à raison de «25ml de lait par heure».

Un périple à suivre en direct

A seulement un an, Charly suit déjà une diététique aussi stricte que celle de son parrain qui, en bon triathlète, en connait un rayon en termes d'hypoglycémie. «Récemment, après un entraînement, j'en ai fait une et j'ai testé mon taux de glycémie, mais ce n'était rien comparé à celui de Charly», confie Romain Lescanne dont l'un des rêves serait de pouvoir réaliser un défi avec son neveu. «Evidemment, en tenant compte de ses besoins spécifiques. Mais ça doit être faisable...»

Romain Lescanne rêvé de pouvoir réaliser un défi avec son neveu. Photo: dr

En attendant, il s'élancera donc le 11 mars de Novéant en direction de Schengen. Une nouvelle traversée de la Moselle pour celui qui, l'été dernier, rallia le col du Bussang, où elle prend sa source, à Coblence où elle se jette dans le Rhin. Soit 543 km à vélo. Cette fois, l'escapade ne comptera que 75 bornes.

Un périple que les intéressés pourront suivre sur une page Facebook créée spécialement pour l'occasion. Les dons, récoltés via une cagnotte, en cours d'élaboration, seront intégralement reversés à l'AGF. Ah, on oubliait, Romain Lescanne organise un jeu concours: «Le principe sera de deviner le nombre de coups de rame qu'il me faudra donner pour arriver à Schengen.» Et pourquoi pas le calcul du nombre de calories dépensées?

