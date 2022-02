Le parti socialiste francophone exclut l’un de ses membres coupable d’avoir détourné… 500 kg de charbon promis aux victimes des inondations.

Grande Région 3 min.

Inondations en Belgique

Il avait détourné du charbon destiné aux sinistrés

Max HELLEFF Le parti socialiste francophone exclut l’un de ses membres coupable d’avoir détourné… 500 kg de charbon promis aux victimes des inondations.

De notre correspondant Max Helleff (Bruxelles) - La sentence est tombée. Le Parti socialiste (PS) belge de Paul Magnette, président du parti, a exclu un conseiller communal de Pepinster, commune sinistrée située au confluent de la Hoëgne et de la Vesdre (province de Liège). L’homme avait détourné un don de 500 kilos de charbon au profit de sa belle-famille. Sa compagne a été privée de ses mandats internes au sein de la fédération socialiste et est invitée à faire un pas de côté en tant que chef du groupe PS au conseil communal de la même entité.

Ce que les secours retiennent des inondations Six mois après les crues inédites survenues entre les 14 et 15 juillet 2021, CGDIS et Haut-commissariat à la protection nationale tirent un bilan provisoire globalement favorable de la gestion de crise. Car en dépit des couacs dans la communication à la population, le pays n’a enregistré aucune victime.

La sanction est moins dure qu’annoncé puisque la compagne du conseiller communal n’a pas été exclue du PS par la commission de vigilance qui a entendu le couple. Le conseiller communal avait auparavant démissionné.

Le « scandale du charbon volé » a fait grand bruit. Les commentaires se sont multipliés sur les réseaux sociaux. « Comment un responsable politique a-t-il pu détourner un don aux victimes des inondations, fût-il d’une valeur très relative ? », interroge un internaute.

Les 14 et 15 juillet derniers, la Vesdre, la Hoëgne et l’Ourthe, sont sorties de leur lit en région liégeoise, ravageant plusieurs communes – dont Pepinster – et causant des dégâts estimés à près de deux milliards d’euros. 50.000 maisons et 11.000 véhicules ont été touchés. Le bilan humain s’établit à 39 morts.

Les systèmes d'alerte seront améliorés d'ici mi-2022 Après les inondations, les systèmes d'alerte ont fait l'objet de critiques. Une réforme souhaitée depuis l'automne 2020 doit remédier à leurs défauts.

Rondement menée, la sortie de cette affaire devrait éviter au PS les déboires qu’il a connus par le passé. C’est en région liégeoise qu’avait également éclaté en décembre 2016 le scandale Publifin. En résumé : une intercommunale servait à rémunérer en sous-main des soutiers locaux de la politique. Plusieurs partis avaient été éclaboussés, mais les socialistes avaient payé l’essentiel de l’addition. En juin 2017, le PS avait été exclu du gouvernement wallon par son allié humaniste au profit des libéraux francophones du Mouvement réformateur. Il avait dû attendre deux ans et les élections régionales de mai 2019 pour reprendre le pouvoir.

Depuis, le monde politique wallon s’est donné des règles de bonne gouvernance, en promettant qu’il se montrerait exemplaire. D’où la réaction rapide du PS face au « scandale du charbon volé ».

Le conseiller communal fautif n’a toutefois pas complètement abdiqué. «Il n’y a pas que les sinistrés qui souffrent, la pauvreté touchait déjà bon nombre de personnes avant les inondations, et c’est toujours le cas après. Ma conception de l’aide depuis mi-juillet est d’aider les sinistrés bien sûr, mais également toutes les personnes dans le besoin», a-t-il affirmé dans une vidéo.

Des messages de solidarité

Et il a parfois réussi à convaincre. Une page de soutien lui est dévolue sur Facebook. Elle a recueilli des messages de solidarité, répliquant ainsi aux détracteurs du conseiller communal. Une femme explique qu’il ne faut pas oublier « qu’ils (le conseiller communal et sa compagne) ont été présents après les inondations, et qu’avec leur équipe de bénévoles, ils se sont mobilisés pour récolter des fonds afin d’organiser des repas ou donner des vivres ». Autre commentaire : « Pendant que certains faisaient de la communication et se montraient à la télévision, ils couraient à gauche et à droite pour nous ramener de quoi aider les sinistrés. »

Ces messages partisans n’ont pas fait fléchir le PS qui entend garder bon ordre dans l’une de ses fédérations les plus turbulentes.

Pour s’amender, le conseiller communal exclu a fait livrer au cours de la semaine dernière 500 kilos de charbon à la commune de Pepinster. Dont coût : environ 200 euros.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.