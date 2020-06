Pendant le confinement, le site d'Arlon de la célèbre firme suédoise a décidé de donner un coup de pouce à la Croix-Rouge et à Caritas. Une aide en mobilier mais pas seulement.

Grande Région 2 min.

Ikea, le covid et la solidarité luxembourgeoise

Pendant le confinement, le site d'Arlon de la célèbre firme suédoise a décidé de donner un coup de pouce à la Croix-Rouge et à Caritas. Une aide en mobilier mais pas seulement.

(pj) «Les Luxembourgeois ont toujours fait partie de la communauté d'Ikea Arlon. C’est pourquoi nous tenions absolument à venir en aide aux personnes vulnérables sans un chez-soi où se confiner, ainsi qu’au personnel soignant qui se bat courageusement tous les jours.» Ces dernières semaines, ces mots de Christopher Burman, market manager du magasin de meubles suédois situé à Sterpenich, se sont traduits en actes concrets.

Pour l'enseigne, la solidarité s'est matérialisée par toute une série de dons en nature. Caritas Luxembourg a ainsi reçu plus de 500 produits pour l’aménagement de ses centres d’accueil Ulysse et Michelau. De quoi aménager ce deux sites destinés à l’accueil des sans-abris ainsi qu’un centre d’accueil au Nord du pays abritant 12 mineurs en provenance de camps de réfugiés en Grèce. Un geste que salue Caroline Theves, responsable relations donateurs et partenaires à Caritas : «Ces dons permettent de rendre leurs chambres plus vivables et les robes de chambre d’être plus confortables».

Après les ONG, le fabricant suédois entend aider des familles vulnérables en Belgique comme au Grand-Duché. Photo : DR

Mais, alors que la crise sanitaire frappait, Ikea Belgique a également soutenu l'action des soignants œuvrant, notamment, pour la Croix-Rouge luxembourgeoise. L'ONG a pu recevoir des protège-matelas ainsi que des boites de rangement. «Grâce à un peu d’inventivité et de créativité, nous avons pu détourner un de leurs produits de literie, les protège-matelas, en véritable produit de sécurité hygiénique comme couvre-siège auto pour nos soignants. Un geste qui semble banal, mais qui pouvait réellement sauver des vies», assure Brice Goedert, coordinateur Projets Service des Aides et Soins à la Croix-Rouge.

Et même si, des deux côtés de la frontière, l'heure est au déconfinement massif, pas question pour la firme de se montrer moins généreuse. Cette fois Ikea Belgique souhaite assister des familles vulnérables, des enfants défavorisés ou des centres d‘accueil pour personnes en difficulté. Le magasin d'Arlon et son centre de Sterpenich se faisant donc fort, jusqu'à la fin de l'été, de mettre à disposition des produits de base tels que linge de maison, tables et lampes.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.