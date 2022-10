Selon IKEA Belgique, l'extension sera pleinement opérationnelle d'ici au printemps 2023. Ces travaux concernent notamment l'agrandissement du service Click & Collect.

Une extension en chantier

IKEA Arlon s'agrandit encore pour répondre à la demande

Simon MARTIN Selon IKEA Belgique, l'extension sera pleinement opérationnelle d'ici au printemps 2023. Ces travaux concernent notamment l'agrandissement du service Click & Collect.

Prisé tant par les Belges que par les Luxembourgeois, le magasin IKEA situé à la frontière, à Sterpenich, est sans conteste l'une des attractions commerciales de la région d'Arlon. Face au succès, le site arlonais du géant suédois s'est bien souvent retrouvé à l'étroit. Déjà en 2015, le magasin s'était agrandi de 5.000m² pour atteindre une surface totale de 35.500m².

Cette semaine, c'est encore un nouveau chantier d'extension qui a débuté sur le site. En effet, ce mercredi, les travaux d'agrandissement des installations logistiques du magasin ont commencé. Le chantier a d'ailleurs été inauguré en présence du bourgmestre d'Arlon, Vincent Magnus. Ce dernier, ainsi que Chris Burman, le market manager d'IKEA Arlon, ont posé la première pierre du chantier.

L'objectif final? Agrandir pour répondre à la demande croissante des clients belges et luxembourgeois pour les livraisons à domicile et le service Click & Collect, comme l'indique la marque dans un communiqué.

Au total, le projet représente un investissement de plus de 5 millions d'euros. L'extension sera pleinement opérationnelle d'ici au printemps 2023. «Ces travaux d'agrandissement s'inscrivent dans l’ambition plus large d'IKEA Belgique de continuer à investir dans ses magasins avec pour objectif d'améliorer le quotidien de ses collaborateurs au travail et de ses clients à la maison», précise également le géant suédois de l'ameublement.

Le McArthurGlen change de nom et de propriétaires Non loin de là, à Messancy, se situe le village de boutiques de vêtements à prix outlet McArthurGlen Luxembourg, également très prisé des Luxembourgeois. Enfin, ne dites désormais plus McArthurGlen mais plutôt Designer Outlet Luxembourg. En effet, dans un communiqué, nous apprenons que ImRaum Immobilien, l'unité d'investissement et de développement immobilier autrichienne des propriétaires du groupe ImWind, l'une des principales compagnies d'énergie renouvelable d'Autriche, a acquis Designer Outlet Luxembourg auprès de son prédécesseur Nuveen Real Estate. Les nouveaux gestionnaires ont d'ailleurs désigné l'opérateur autrichien ROS Retail Outlet Shopping comme nouvelle société de gestion.«Les gens ont besoin d'expériences de shopping significatives, physiques et variées, c'est pourquoi les villages de marques restent toujours une catégorie de placement intéressante», a déclaré Robert Wagner, managing partner chez ImRaum Immobilien. «Nous sommes très fiers d'avoir investi dans le Designer Outlet Luxembourg, qui offre un potentiel de développement prometteur de notre point de vue», a-t-il ajouté.

