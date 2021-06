Les piétons disposeront, d'ici peu, d'une nouvelle passerelle pour se rendre vers la gare mais avant 2024 certainement les automobilistes qui viendront prendre le train auront 630 nouvelles places de stationnement à disposition.

Huit niveaux de parking pour la gare de Thionville

Patrick JACQUEMOT Les piétons disposeront, d'ici peu, d'une nouvelle passerelle pour se rendre vers la gare mais avant 2024 certainement les automobilistes qui viendront prendre le train auront 630 nouvelles places de stationnement à disposition.

Dans le calendrier idéal, la Ville de Thionville se voit déjà donner le premier coup de pelle d'un tout nouveau parking à étages au premier trimestre 2022. Avec un achèvement de chantier pour cette construction pour la toute fin 2023. A cette date, les usagers de la gare de Thionville -frontaliers en tête- disposeraient alors de plus de places pour stationner leur véhicule non loin des quais. L'investissement est acté, le concepteur choisi (cabinet GHA Architectes de Metz) constructeur retenu (Linkcity, une filiale de Bouygues) ne reste plus que le feu vert des archéologues pour débuter les travaux.

Plus précisément l'accord de l'Institut national de recherches archéologiques qui a entamé des sondages du sol pour voir si, à l'endroit de l'ancienne halle Sernam, ne se cachait pas un site à étudier. En attendant ce verdict, une partie des 300 places ouvertes à cet endroit depuis 2019 ne peuvent plus être utilisées. Une indisponibilité qui fait déjà enrager certains habitués des lieux. Ils se consoleront en apprenant la future capacité de la construction envisagée : huit niveaux en silo pour 630 places. 134 autres emplacements étant réservés aux occupants d'un immeuble de bureaux et d'habitat de six étages qui devrait être bâti aux abords immédiats.

Le parking s'intégrera à un programme immobilier. Illustration : GHA Architectes

A l'avenir toutefois, l'accès à ce parking sera payant. Un exploitant privé sera ainsi désigné par le conseil municipal thionvillois. Sachant qu'il s'agit là d'un investissement réalisé en cofinancement avec le Luxembourg, au même titre que le P+R de Metzange entré en service en janvier dernier.

Côté Hettange-Grande Les habitués du TER vers Bettembourg ou Luxembourg qui prennent le train depuis Hettange-Grande seront ravis de la nouvelle : les quais de la halte ferroviaire vont être rallongés. En disposant à l'avenir de 81 mètres de possibilité de prise en charge, l'arrêt pourra ainsi accueillir les rames dites «en unités triples» d'ici 2024. Les passagers auraient ainsi à disposition des trains de près de 1.000 places assises.

Ces travaux seront accompagnés d'une modernisation des installations (éclairage led notamment) mais aussi de la création de nouvelles places de parking aux abords de cette gare de plus en plus fréquentée.

