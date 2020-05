Willy Borsus (MR), ministre régional wallon de l'Économie et de l'Agriculture analyse la crise sanitaire et économique en province de Luxembourg. Les commerces de détail et les restaurants sont le plus en souffrance, alors que les PME démontrent de belles capacités de rebond.

«Horeca et tourisme, les secteurs les plus touchés»

Avec seulement 34 personnes atteintes du coronavirus encore hospitalisées à la date du 11 mai, la province de Luxembourg n'est pas la plus accablée sur le plan sanitaire. Mais la crise économique couve dans un territoire traditionnellement terre d'accueil et de loisirs. «L'Horeca et le tourisme, ainsi que leurs déclinaisons sont les secteurs qui souffrent le plus», confirme Willy Borsus, vice-président de la Région wallonne et ministre régional de l'Économie et de l'Agriculture ce mercredi chez nos confrères de L'Avenir du Luxembourg.

«Sur les 4.567 dossiers de demande d'indemnités rentrés dans la province, 1.824 concernent des commerces de détail, des commerçants de proximité, et 1.018 la restauration», précise le seul ministre luxembourgeois du gouvernement wallon. Sur le plan géographique, les deux métropoles du sud et du nord de la province sont les plus impactées, avec «354 demandes pour Arlon, et 333 pour Marche».

«Le retour à la proximité»

Évoquant le contrecoup social de la crise, Willy Borsus déplore qu'en avril, la province «comptait 11.766 demandeurs d'emploi», soit «une hausse de 4,2% par rapport au mois précédent, et même 10% de plus qu'en avril 2019». Ce, même si le ministre libéral rappelle que la verte province affiche «un taux de demandes d'emploi de 9,2%, contre 13,2% en moyenne en Wallonie».

S'il se félicite du «télétravail quasi généralisé chez les travailleurs frontaliers luxembourgeois» en cette période grâce à une suspension temporaire de la limite du nombre de jours autorisés, le résident de l'Élysette apprécie aussi «le retour à la proximité des commerces alimentaires». En outre, dans un territoire où le tissu économique est constitué principalement de PME et de TPME, Willy Borsus note que «la capacité d'adaptation et de rebond est plus importante dans les plus petites entreprises».

